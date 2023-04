5 activités à ne pas manquer pendant la Semaine des bières de micro 

Les amateur.trice.s de p’tites frettes d’ici seront ravi.e.s d’apprendre que la Semaine des bières de micro du Québec revient pour une deuxième édition, qui se déroulera du 21 au 30 avril prochain. Au programme des festivités: ateliers et conférences sur la bière, dégustations et visites de microbrasseries. Voici notre top cinq en sol montréalais!

Se faire tatouer dans une brasserie

L’Espace Public, dans Hochelaga, recevra des artistes tatoueurs pour encrer votre peau sur place et exposer de leurs œuvres. Vous pourrez donc prendre part à un événement culturel tout en partageant une bière et un menu BBQ en bonne compagnie.

Date et heure: le 23 avril de 12h à 20h

Adresse: 2287 avenue Letourneux, Montréal

Pour en savoir plus, c’est ici.

Un atelier sur l’univers brassicole

La brasserie l’EtOH participera aux célébrations en vous proposant un atelier au cours duquel vous pourrez découvrir les procédés de brassage de la bière, tout en vous visitant les installations sur place. Ça sera aussi l’occasion de goûter les différents ingrédients que l’on peut retrouver dans une bière. L’activité requiert une réservation.

Date et heure: le 23 avril de 13h à 17h

Adresse: 8100 rue Saint-Denis, Montréal

Pour en savoir plus, c’est ici.

Célébrer l’anniversaire d’une micro

La microbrasserie 4 origines lancera de nouvelles bières et de nouvelles collaborations pour fêter son cinquième anniversaire. Une nouvelle bière en fût exclusive sera notamment présentée lors de l’événement.

Date et heure: 22 avril de 12:00 à 23:00 et 23 avril de 12:00 à 20:00

Adresse: 1304 rue Saint-Patrick, Montréal (microbrasserie) ou 2220 boulevard Hymus (restaurant Origine Brass)

Pour en savoir plus, c’est ici.

Une soirée quizz sur la bière

La brasserie le Relais Boréale, sur Jean-Talon Ouest, organisera une soirée trivia dans le but de tester vos connaissances brassicoles de manière ludique. Un prix sera même remis à l’équipe gagnante!

Date et heure : Le 26 avril de 19h à 20h

Adresse : 159 rue Jean-Talon Ouest, Montréal

Pour en savoir plus, c’est ici.

Dégustation dans un bar près de chez vous

Parmi les bars qui offriront des dégustations pour l’occasion, on retrouvera Aux p’tit bocaux, La Petite Patrie, Brasserie Silo, l’Isle de Garde, Le Cheval Blanc, L’Amère à boire et le Saint-Houblon sur Saint-Denis, qui fera venir sur place les brasseurs de leurs produits pour piquer une jasette avec le public.

Dates, lieux et heures variables.

La Semaine des bières de micro est organisée par l’association des microbrasseries du Québec (AMBQ) et se déroule un peu partout dans la province. Pour voir la programmation complète, c’est ici. Vous pouvez sélectionner la région désirée.