De Chewbaccadie à C3PIE-IX, la STM souligne la Journée Star Wars

Nous sommes le 4 mai, bonne Journée Star Wars à tous et toutes les fans de la galaxie! Ou comme l’on dirait dans la langue de George Lucas : May the 4th be with you!

L’an passé, afin de souligner de ludique façon ce jour de fête pour les mordu.e.s de ces franchises intergalactiques, la Société de transport de Montréal (STM) avait « renommé » avec force d’humour sur ses réseaux sociaux neuf de ses stations de métro à l’aide de savoureux jeux de mots renvoyant aux univers de Star Wars et aux personnages les peuplant.

Cette année, la STM a vu encore plus grand et a rebaptisé les stations au complet!

L’on imagine que les esprits créatifs (et fort possiblement férus de l’œuvre « starwarsienne ») à l’origine de cette brillante idée de la STM ont dû avoir un plaisir fou à puiser dans l’intégralité de la franchise, des films originaux sortis entre 1970 et 2005 à la télésérie The Mandalorian.

Voici quelques réjouissants noms en rafale au sein de l’inventive constellation de stations : Mandalaurier, Hono-Rey-Beaugrand, Côté-Vertu-de-la-Force, Viau-Da, Place-Darth, Luc-L’Alliance, Côte-Sainte-Tatooine, De la Sav-Han-Solo…