«Star Wars»: le retour du ciné-concert (et du Jedi)

Premier orchestre de musique de film du Canada, l’Orchestre FILMharmonique présente les 19 et 20 mai le ciné-concert Star Wars: Le Retour du Jedi.

La promotion de ce concert tourne sur les réseaux sociaux depuis plusieurs jours déjà, mais on vous en parle aujourd’hui, puisque le 4 mai est la journée Star Wars. Comme geeks finis, on devrait trouver quelque chose pour souligner l’événement – et cela même si l’auteur de ces lignes préfère Star Trek.

Tandis que les fans de Star Wars sont en train de rédiger des courriels de bêtises à notre journaliste qui aime mieux Spock que les ewoks, précisons que le choix du 4 mai pour célébrer la franchise de George Lucas vient d’une blague, puisque la réplique fétiche «May the Force be with you» a été trafiquée pour devenir «May the fourth be with you».

Si vous souhaitez voyager dans une galaxie très, très lointaine, l’Orchestre FILMharmonique, sous la direction d’Erik Ochsner, vous propose son interprétation de la célèbre partition du compositeur oscarisé John William. Pour accompagner le concert, une version remastérisée du Retour du Jedi sera projetée derrière l’orchestre.

«Il s’agit du troisième et dernier chapitre d’un incroyable parcours pour l’Orchestre FILMharmonique et moi. Depuis 2019, nous donnons vie à l’univers de Star Wars, cette saga légendaire, d’une manière inoubliable», a indiqué par voie de communiqué Erik Ochsner.

Le concert, présenté à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des arts, aura lieu vendredi à 19h30 ainsi que samedi à 14h et à 19h30.

