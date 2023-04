Le Festival BD de Montréal de retour sur la rue Saint-Denis 

Le Festival BD de Montréal (FBDM) sera de retour pour une deuxième année sur la rue Saint-Denis, du 26 au 28 mai prochain.

Rien de surprenant lorsqu’on sait que l’édition 2022 – la première sur cette artère – a attiré plus de 80 000 personnes, une augmentation importante si on le compare aux éditions qui avaient lieu auparavant dans le parc La Fontaine. Cela représente un changement énorme pour la visibilité de l’événement, selon la nouvelle directrice générale du FBDM, Mélanie La Roche.

«La dernière année au parc La Fontaine, on avait environ 12 000 personnes présentes», indique Mélanie La Roche.

Évidemment, en faisant de Saint-Denis une rue piétonne entre Gilford et Roy, les personnes qui y circulent ne sont pas uniquement là pour participer aux activités du festival, mais cela n’empêche pas qu’elles sont portées à s’arrêter aux nombreux kiosques présents.

«Il y a déjà un achalandage naturel sur Saint-Denis, admet la DG. Mais de voir l’intérêt et la curiosité des gens qui étaient là, de constater les attroupements de jeunes et moins jeunes autour des expositions, des gens qui rencontrent les bédéistes, ce n’est pas rien.»

Mélanie La Roche succède à Johanne Desrochers à la direction générale du FBDM.

Photo: Jason Paré, Métro

Plus de 250 bédéistes d’ici et d’ailleurs seront accueilli.e.s par le FBDM cette année. Et ce chiffre n’est que la pointe de l’iceberg, la programmation du festival étant bougrement touffue. Un constat valable pour les trois jours de l’événement, mais également pour tout le mois de mai, puisque des activités seront présentées un peu partout dans la métropole grâce à la collaboration de différents partenaires.

Une touche brésilienne

Parmi les artistes étrangers, le Brésilien Gabriel Bá, principalement connu pour avoir illustré la série Umbrella Academy – adaptée au petit écran par Netflix –, sera présent. «Il sera là avec Fábio Moon qui est son jumeau», ajoute Mélanie La Roche. Les deux frères ont cocréé la bande dessinée Daytripper, récompensée en 2011 par le Prix Eisner de la meilleure minisérie.

Les visiteur.euse.s pourront de plus s’initier à la bande dessinée brésilienne grâce à une exposition présentée par le Consulat général du Brésil à Montréal.

«L’an dernier, on avait une exposition sur la bande dessinée chilienne, donc on aime bien mettre en avant des particularités régionales de la BD avec lesquelles on est moins familiers», soutient la DG.

Anecdote intéressante: c’est également une BD brésilienne qui a remporté le prix Bédélys étranger l’année dernière, soit Écoute, jolie Márcia de Marcello Quintanilha – qui était d’ailleurs présent au festival –, une lecture que l’auteur de ces lignes vous conseille fortement.

Organisée par le FBDM, la remise des prix de cette année aura lieu le jeudi 25 mai au Livart et sera animée par la journaliste et animatrice Marie-Louise Arsenault.

D’ailleurs, ce n’est pas que la BD brésilienne qui aura droit à une exposition. Une autre sera consacrée aux finalistes des prix Bédélys 2023 et sera présentée à l’esplanade Tranquille du Quartier des spectacles du 1er au 31 mai.

Une affiche en trois exemplaires

C’est l’autrice Cab (U-Town, Hiver nucléaire) qui a conçu les trois affiches du FBDM cette année, se déclinant en trois couleurs différentes et présentant une diversité de techniques encore employées de nos jours pour la création de BD. Concevoir ces affiches n’est d’ailleurs pas anodin pour Cab.

«L’événement est arrivé un peu en même temps que j’ai commencé ma carrière, raconte Cab. Il y a vraiment quelque chose de symbolique pour moi de faire l’affiche pour la 12e édition.» L’autrice apprécie particulièrement l’aspect local du festival, d’autant plus que son œuvre est «très montréalocentrique».

La bédéiste Cab prenant la pose devant les trois affiches qu’elle a conçu pour le FBDM.

Photo: Jason Paré, Métro

«J’ai longtemps envié le TCAF [Toronto Comic Arts Festival], mais finalement, il n’y avait pas de points de comparaison. Ce sont deux marchés différents.»

Une lecture publique dans les quartiers qui ont inspiré la bédéiste donnera vie aux récits de Cab, le 9 mai. En plus des séances de dédicaces, elle participera également le 27 mai à une table ronde avec Gabriel Bá et Wes Craig, un artiste montréalais qui a cocréé la série Deadly Class et a illustré des comics de Batman ou encore, des Gardiens de la Galaxie.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur fbdm-mcaf.ca