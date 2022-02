Le Festival de BD débarque sur la rue Saint-Denis

Dans le cadre du plan de relance de la rue Saint-Denis, la société de développement commercial de la rue Saint-Denis et le Festival BD de Montréal ont annoncé l’arrivée du festival sur l’artère commerciale du 27 au 29 mai prochain.

Alors que le festival a d’habitude lieu au cœur du parc La Fontaine, c’est sur l’artère commerciale fermée à la circulation pour l’occasion que les passionnés de bande dessinée pourront se retrouver pour sa 11e édition.

«Ce changement de lieu nous assure une plus grande visibilité et un meilleur achalandage tout en conservant l’aspect convivial tant apprécié de notre public et de la communauté du 9e art», a déclaré dans un communiqué la directrice générale du Festival BD de Montréal, Johanne Desrochers.

Près d’une centaine d’exposants et plus de 200 artistes seront présents pour y accueillir le public.

«Nous sommes très heureux d’accueillir un événement d’envergure comme le Festival BD de Montréal sur notre belle artère, a déclaré la directrice de la SDC, Kriss Naveteur. Ce projet s’inscrit parfaitement dans le Plan de relance de la rue Saint-Denis. La culture est un sujet qui nous tient à cœur, et que nous souhaitons de plus en plus mettre de l’avant ».

Depuis 11 ans, le Festival BD de Montréal est un lieu d’échanges et de rencontres entre les acteurs du milieu de la bande dessinée et leurs publics. Le festival est une vitrine de la bande dessinée québécoise et canadienne à l’échelle locale et à l’internationale.