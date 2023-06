Attention, pieds en danger

« Loin des yeux, loin du cœur », plaisante la podiatre Gabrielle Castonguay lorsqu’on lui parle de maladie de pieds.

L’hiver, on ne pense pas trop à nos pieds camouflés dans nos bottes, mais l’été, en sandales ou pieds nus à la plage, les petits bobos ressortent. En saison estivale, les visites chez la podiatre se multiplient. Car, outre le fait que l’on puisse davantage voir nos maladies de pieds, il y a aussi le fait que les activités estivales peuvent en causer davantage.

Voici quelques-unes des plus communes maladies qui menacent nos pieds, selon Gabrielle Castonguay.

La mycose des ongles

Dans la catégorie des champignons, la mycose des ongles est un micro-organisme qui infecte les ongles. C’est sans douleur, mais ce n’est pas très chic. « Ça ressemble à du bois moisi qui s’effrite et il y a des changements de couleur. »

Le pied d’athlète

Le pied d’athlète est une autre maladie de la peau. « C’est la même bibitte qui fait l’infection autant sur la peau que sur les ongles. » Il s’agit de rougeurs et lésions squameuses entre les orteils. C’est l’une des maladies du pied les plus courantes, les plus contagieuses et les plus difficiles à soigner.

Cette maladie est très commune l’été quand il fait chaud, car l’intérieur de nos chaussures devient humide. Pour éviter la transmission, il faut éviter d’utiliser les serviettes ou vêtements des autres.

L’ongle incarné

L’ongle incarné se produit quand un ongle pousse dans la chair. La zone devient rouge, l’inflammation est douloureuse. Recevoir un coup qui fait une enflure, porter des chaussures trop petites ou juste avoir un recourbement naturel de l’ongle en sont les causes généralement.

Attention, les podiatres ne recommandent pas d’essayer de manipuler l’ongle incarné soi-même, au risque d’empirer le bobo.

Les verrues

Les verrues sont de petites bosses rudes et quelquefois douloureuses, causées par le virus du papillome humain. Elles sont également très communes et difficiles à éliminer.

Pour prévenir toutes ces maladies de peau, un bon truc est d’éviter l’humidité excessive, conseille Gabrielle Castonguay. « Quand les pieds deviennent juteux à force d’avoir chaud, il faut changer de bas ou utiliser un antisudorifique pour pieds. »

Les douleurs

« L’été, on peut se promener en gougounes, ne pas voir une roche et s’éclater une partie du pied », avertit la podiatre.

Des foulures ou des entorses peuvent aussi causer de fortes douleurs.

En podiatrie, la douleur au talon est également très commune, indique Gabrielle Castonguay. Elle apparaît lorsque l’on fait un trop gros effort. « Si tu vas faire une grande randonnée, peut-être que le tissu de ton talon n’a pas eu le temps de s’adapter pour faire ça. »

Pour éviter ce type de douleur, l’important est de bien se chausser, de manière adaptée à l’activité dans laquelle on s’engage. Dans le bois, par exemple, mieux vaut porter un soulier fermé.

Peu importe ce qui afflige nos pieds, Gabrielle Castonguay suggère de consulter « plus tôt que tard ». Ce peut être auprès d’un podiatre, un médecin de famille, une infirmière praticienne ou un pharmacien. À noter que les podiatres pratiquent seulement au privé.