Tourisme et handicaps: 10 endroits trippants et accessibles à visiter

Quels sont les lieux touristiques québécois qui privilégient à la fois l’accessibilité et le plaisir? Métro a demandé à Faustine Maréchalle, de l’organisme Kéroul, dont la mission est de rendre le tourisme et la culture profitables à tous et toutes, de nous présenter sa sélection.

Sentier des cimes, Laurentides

Ce sentier situé dans les Laurentides vous permet, depuis 2022, d’apprécier la vue de la forêt en hauteur en montant progressivement une tour panoramique de quarante mètres.

Le lieu est accessible, puisqu’il comporte des panneaux d’interprétation et des aires de repos sur chaque étage. Les aires publiques (boutique, restauration, toilettes) sont également accessibles.

Gracieuseté, Kéroul et Sentier des cimes

Heures d’ouverture Du 15 mai au 23 juin : dimanche au jeudi de 10h à 18h (dernière entrée à 17h) et du vendredi au samedi de 10h à 21h (dernière entrée à 20h) Ouvert à l’année, mais il est conseillé d’appeler au préalable l’hiver pour connaître les conditions du sentier. Prix Billet journalier au coût de 31$ par adulte, 21$ par enfant (6 à 17 ans), 25$ par étudiant (18 à 25 ans) et 27$ par sénior (65 ans et plus) Gratuit pour la personne accompagnatrice

La ferme agrotouristique La Terre des Bisons est un centre d’interprétation sur les grands gibiers d’élevage. L’endroit permet non seulement de les observer, mais aussi d’en apprendre plus sur cette espèce dans trois salles et un sentier extérieur d’environ 1,5 kilomètre. Les parcours intérieurs et extérieurs sont accessibles, tout comme la boutique de produits en vente sur place.

Gracieuseté, Kéroul et La Terre des Bisons

Heures d’ouverture Mercredi au dimanche de 10h à 17h Ouvert à l’année Prix 10$ par adulte, 6$ par enfant (6 à 12 ans) et gratuit pour les 5 ans et moins Gratuit pour la personne accompagnatrice

Espace pour la vie, Montréal

Le populaire complexe muséal montréalais axé sur les sciences de la nature comprend la Biosphère, le Biodôme, l’Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium. Toutes ces visites sont accessibles. Le Jardin botanique propose un parcours spécialement conçu pour les gens à mobilité réduite ici.

Heures d’ouverture et prix Vous pouvez consulter les heures d’ouverture et les coûts des différentes activités sur le site web d’Espace pour la vie ici. Gratuit pour la personne accompagnatrice

Le nouveau site de Bleu Lavande, ouvert en 2021, comporte un espace d’expérience immersive signé e Moment Factory, une boutique, un centre d’interprétation et un sentier près des champs de lavande s et jardins floraux, tous accessibles. De quoi rapporter un beau bouquet et profiter du soleil!

Gracieuseté, Kéroul et Bleu Lavande

Heures d’ouverture Lavanderaie : 10h à 17h à tous les jours, et 10h à 18h dès le 23 juin Prix En basse saison : 5$ et gratuit pour les 12 ans et moins En haute saison (à partir du 23 juin 2023) : 15$ par adulte, 12$ pour les aînés (65 ans et plus) et les étudiants (18 à 25 ans), 8$ pour les adolescents (13 à 17 ans) et gratuit pour les 12 ans et moins Gratuit pour la personne accompagnatrice

Ce parc situé au centre du Québec est un endroit à visiter pour les adeptes de plein air. Le sentier deux, d’un peu plus d’un kilomètre, sera bientôt accessible sans obstacle, tous comme les chalets deux et trois, qui sont maintenant adaptés à l’intérieur comme à l’extérieur.

Gracieuseté, Kéroul et Parc régional de la rivière Gentilly

Pour planifier votre journée ou votre séjour, vous pouvez consulter le site web du parc ici.

Ce site en pleine nature, près de la rivière Métabetchouane, a bénéficié des avancements technologiques pour permettre aux personnes à mobilité réduite de vivre des visites en réalité virtuelle afin de découvrir la caverne et survoler la rivière, puisque ses sentiers pédestres ne sont pas praticables en fauteuil roulant.

Gracieuseté, Kéroul et Parc le Trou de la Fée

Heures d’ouverture Du 16 juin au 20 août : 9h à 19h

Du 22 août au 9 octobre : 10h à 18h Dernière admission 3 heures avant la fermeture du site Coût de l’expérience immersive et visite virtuelle Adulte : 20$ 12 à 17 ans : 17$ 5 à 11 ans : 10,50$

Envie de voir des émeus, cet énorme oiseau australien? Le Centre de l’émeu de Charlevoix est pour vous! En plus de découvrir une ferme d’élevage d’émeus, vous pouvez visiter l’écomusée, qui « valorise le savoir-faire et les techniques de production et de transformation du Centre de l’Émeu de Charlevoix », peut-on lire sur le site web du centre. Bistro et boutique se trouvent aussi sur les lieux!

Gracieuseté, Site web du Centre de l’émeu de Charlevoix

Heures d’ouverture Pour les visites audioguidées (une heure) Jusqu’au 18 juin : 9h30 à 16h (dernière visite) À partir du 19 juin : 9h30 à 17h (dernière visite) Pour les visites guidées (une heure) Jusqu’au 18 juin : 10h30 et 13h30 Du 19 juin au 20 août : 3 visites par jour (10h30, 13h30 et 15h) Du 21 août au 4 septembre : 10h30 et 13h30 Coût des visites guidées Audioguidées : 8$ par adulte, 4$ par enfant âgé de 2 à 4 ans En audio : 6$ par adulte, 4$ par enfant (5 à 12 ans), gratuit pour les 5 ans et moins

Situé dans Chaudière-Appalaches, le musée contient du patrimoine maritime québécois et canadien. Expo à ciel ouvert, visite de la réserve des maquettes et observation de bateaux sont à ne pas manquer. Le tout est accessible, mais la visite de bateaux-musées est plus limitée, vu les escaliers pour y accéder.

Gracieuseté, Kéroul et Musée maritime du Québec

Horaire et tarifs disponibles ici Gratuit pour la personne accompagnatrice

Le vaste jardin d’environ 3000 espèces a rendu accessible son espace il y a de cela trois ans. Les expositions sur place, la boutique et l’espace extérieur peuvent donc être admirés par tous et toutes. Des événements de lecture et de création littéraire sont également organisés sur les lieux au courant de l’été.

Gracieuseté, Kéroul et Jardin de Métis

Heures d’ouverture : 3 juin (date d’ouverture) au 23 juin : 8h30 à 18h 24 juin au 20 août : 8h30 à 20h ( * la billetterie ferme à 18h) 21 août au 1er octobre : 8h30 à 18h Coût Adulte : 24$ Étudiants : 22$ Jeunes adultes : 12$ Moins de 13 ans : gratuit

10) Le site traditionnel Huron / Onhoüa Chetek8e, Wendake

Le site traditionnel Huron, situé dans la communauté de Wendate, recrée les coutumes et l’héritage wendats pour offrir des visites guidées extérieures immersives qui permettent d’en apprendre plus sur cette culture. Le site est aménagé pour que les personnes à mobilité réduite puissent y circuler aisément.

Gacieuseté, Page Facebook du site traditionnel Huron

Heures d’ouverture Visitez le site web pour voir l’horaire en vigueur. Coût des visites guidées Adulte : 17,50$ 13 ans à 17 ans : 14$ 7 à 12 ans : 12$ 6 ans et moins : gratuit Réservation obligatoire en ligne Gratuit pour la personne accompagnatrice si elle ne participe pas aux activités

Kéroul existe depuis un peu plus de quarante ans et est un organisme à but non lucratif qui vise à rendre le tourisme et la culture accessible au Québec. On est l’interlocuteur privilégié du ministère du Tourisme en matière d’accessibilité, c’est-à-dire que l’accessibilité passe par Kéroul. Faustine Maréchalle, Responsable des communications et du marketing chez Kéroul

L’organisme a trois grandes missions : La certification et l’évaluation des lieux touristiques; Former les personnes à l’accueil des lieux culturels et touristiques pour qu’elles comprennent mieux la réalité des personnes à mobilité réduite; Faire la promotion du tourisme accessible.