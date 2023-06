Comment savoir si une personne aînée est victime de maltraitance?

Desperate senior crying in a dark room. Perfectly usable for a wide range of topics like depression, loneliness or mental health in general.

En ce 15 juin, Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes aînées, Métro vous fait part de différents indices qui pourraient vous mettre la puce à l’oreille et vous permettre de déceler si une personne aînée dans votre entourage est victime d’abus.

Marick Bertrand, coordinatrice régionale spécialisée en matière de lutte contre la maltraitance envers les personnes aînées, distingue sept formes de maltraitance – qui peuvent bien sûr s’additionner – dont les aîné.e.s peuvent être victime. Dans chaque cas, des signes peuvent nous alerter.

Maltraitance psychologique

C’est le type de maltraitance le plus fréquent et c’est aussi le moins visible. Elle peut prendre la forme de chantage affectif, de manipulation, d’humiliation, d’insultes, d’infantilisation, de dénigrement, de menaces, etc.

On peut observer certains indices comme le fait que la personne se replie sur elle-même, s’isole, perd ses intérêts, ne participe plus à ses activités sociales, ne contacte plus ses êtres chers, semble avoir peur d’une personne, etc.

Maltraitance physique

C’est le type de maltraitance le plus facile à déceler car il laisse bien souvent des traces. On peut notamment remarquer des ecchymoses, toutes sortes des blessures et même des brûlures sur la personne qui en est victime.

Maltraitance matérielle ou financière

C’est l’obtention ou l’utilisation frauduleuse, illégale, non autorisée ou malhonnête des biens d’une personne.

Une personne pourrait en souffrir si on observe une perte de poids (due au manque d’argent pour couvrir ses besoins de base en nourriture), s’il n’y a justement plus rien dans son frigo, si elle n’a plus d’argent pour participer à ses activités habituelles, si des objets de valeur disparaissent, si on constate des transactions bancaires inhabituelles sur son compte ou si elle ne semble pas en mesure de parler de son état financier.

Maltraitance sexuelle

C’est le fait d’avoir des attitudes, des paroles, des gestes à connotation sexuelle non consentis envers une personne. Il y a lieu de se poser des questions si l’on voit des marques sur le corps ou une angoisse au moment des examens ou des soins, notamment.

Maltraitance organisationnelle

On emploie ce terme quand une organisation adopte des façons de faire qui ne respectent pas les besoins de la personne.

On peut le remarquer lors d’une visite à une personne aînée dans un établissement de santé si on voit qu’elle est traitée comme un numéro, qu’on la diminue, l’infantilise, qu’on l’empêche de faire ses besoins, qu’elle doit trop attendre pour un service.

Violation des droits

On parle de violation des droits pour toute atteinte aux droits et libertés individuels et sociaux.

Le terme s’applique par exemple si l’on porte entrave à la participation de la personne aînée dans les choix et les décisions qui la concernent, si on répond à des questions qui s’adressent à elle à sa place, si on restreint des visites ou l’accès à l’information, etc. On peut porter attention à tous ces éléments lorsque l’on visite une personne aînée.

Âgisme

Il est question de discrimination en raison de l’âge lorsque l’on observe une non-reconnaissance des droits, des compétences ou des connaissances de la personne ou l’utilisation d’expressions réductrices ou infantilisantes. La personne en vient à se sentir méprisée, limitée, non-respectée.

Il est important de savoir que tous ces types de maltraitance peuvent être vécus sous forme de violence, mais aussi sous forme de négligence, précise Marick Bertrand. Qu’il s’agisse de la dimension physique, psychologique, sexuelle, financière, organisationnelle, de violation des droit ou d’âgisme, ne pas porter attention aux besoins d’une personne aînée ou ne pas apporter de l’aide constitue une maltraitance.



La maltraitance se fait dans contexte de relation où il y a de la confiance. Ce sont donc généralement des personnes proches qui la font subir, que ce soit intentionnel ou non.



Si vous avez des raisons de croire qu’une personne aînée que vous connaissez est victime d’abus, n’hésitez pas à joindre la Ligne d’écoute et de référence Aide Abus Aînés au 1-888-489-2287.