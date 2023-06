Pourquoi êtes-vous un aimant à moustiques?  

Vous êtes du genre à toujours vous faire piquer par les moustiques alors que votre ami.e a la paix? On vous le confirme, ce n’est pas juste dans votre tête! Certaines personnes attirent effectivement plus les moustiques que d’autres. On vous explique pourquoi.

Il est tout d’abord intéressant de connaître la raison pour laquelle les moustiques nous piquent. Les femelles moustiques sont les seules coupables, nous apprend André-Philippe Drapeau-Picard, préposé aux renseignements entomologiques à l’Insectarium de Montréal. Elles sont attirées par les mammifères pour avoir leur sang. Elles ont besoin de protéines pour pondre leurs œufs.

Comment les moustiques agissent?

Pour nous trouver, les moustiques utilisent différents signaux. D’abord, ce qui leur permet de nous trouver est le CO2 dans l’air, explique l’expert. Comme tous les mammifères, nous humains dégageons du CO2 en respirant. «Les études montrent que les moustiques détectent le CO2 à environ 60 mètres de distance, et dès qu’il est détecté, ils vont le suivre.»

Lorsqu’ils arrivent à une dizaine de mètres de l’humain, ils sont capables de les voir avec leurs yeux, poursuit le préposé aux renseignements entomologiques. Ensuite, en s’approchant encore plus, à 50 centimètres environ, ils sont capables de voir les zones de notre corps qui dégagent le plus de chaleur, comme une caméra infrarouge. «Là, elles vont voir le meilleur endroit où piquer: là où la peau est plus chaude, plus exposée, plus remplie de sang.»

Qui sont leurs proies de choix?

C’est donc les gens qui dégagent plus de CO2, c’est-à-dire qui respirent plus fort, transpirent plus, qui ont chaud facilement, qui vont attirer davantage les moustiques puisqu’ils sont plus faciles à repérer.

Les femmes enceintes, étant donné qu’elles ont un autre humain en elle, dégagent aussi plus de CO2 et attirent plus de moustiques.

L’expert explique qu’il y a aussi des composés volatils, des substances gazeuses formées d’au moins un atome de carbone et un atome d’hydrogène, émis par la peau qui peuvent attirer les moustiques. Pour différentes raisons, certaines personnes en émettent plus. C’est souvent un facteur génétique hors de notre contrôle. À l’inverse, d’autres personnes émettent des composés qui éloignent les moustiques. Ce facteur ne peut être modifié : les gens qui attirent les moustiques continueront toujours de le faire, et ceux qui ne les attirent pas demeureront chanceux.

Heureusement, il existe des manières de repousser les moustiques. Le DEET est le répulsif le plus efficace. Il faut seulement éviter de le mettre directement sur la peau, car il est nocif pour la santé.

La fumée est aussi un bon repoussoir. Elle brouille les signaux des moustiques et les empêche de nous trouver. Enfin, un simple ventilateur peut permettre de les éloigner puisque le moustique n’a pas un vol très puissant. Un simple vent peut l’empêcher de voler correctement.