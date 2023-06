Accroître ses revenus pour pallier l’effet de l’inflation

Dans une période d’inflation comme celle que l’on connaît en ce moment, tout nous coûte plus cher. Oxfam a révélé dernièrement que le salaire réel – c’est-à-dire le salaire ajusté selon le niveau de l’inflation – des travailleurs canadiens avait diminué de 3,4 %. Comment faire pour augmenter ses revenus, histoire de pallier ces dépenses plus importantes?

Voici quelques pistes proposées par des experts en finances.

Demander une augmentation

Si on est salarié, la première chose à faire, indique à Métro Youcef Ghellache, président et cofondateur d’Educfinance, est de voir si on peut obtenir une augmentation de salaire.

« Des fois, les gens ne pensent simplement pas à demander, alors que ça peut avoir un impact immédiat. »

L’expert indique que de mentionner le taux d’inflation actuel est un des meilleurs arguments pour demander une augmentation.

Ce n’est évidemment pas le seul argument à mettre de l’avant. Youcef Ghellache suggère de bien expliquer ce qu’on apporte comme contribution à l’entreprise, pour souligner notre plus-value.

Ensuite, il y a toujours la possibilité de changer d’emploi. Il peut être intéressant de voir s’il n’y a pas de meilleures offres ailleurs. Cette recherche peut même nous aider pendant la négociation d’une augmentation de salaire.

Suivre des formations

L’expert propose également de suivre des formations pour ajouter des cordes à son arc, ajouter des compétences et des diplômes à son CV, et ainsi aller chercher un meilleur salaire.

« Si on aspire à un poste à plus hautes responsabilités, ça peut prendre des formations plus avancées sur certains sujets », avance-t-il.

Plusieurs écoles offrent des formations le soir, les fins de semaine ou à distance, ce qui facilite la tâche aux personnes qui ont déjà un emploi.

Faire des petits boulots à côté

Ensuite, l’expert ajoute qu’il est possible d’aller chercher des revenus supplémentaires avec un autre emploi en marge de notre boulot principal.

Youcef Ghellache dit observer que de plus en plus de PME cherchent à combler seulement quelques heures par semaine, souvent le soir et les fins de semaine, à distance, pour répondre à leurs besoins.

« On peut offrir des services professionnels quelques heures par semaine, selon ses compétences, qui peuvent rapporter quelques revenus additionnels. »

Autrement, l’expert affirme que l’on peut aussi penser à vendre ou louer nos biens, que ce soit un espace, une voiture ou autre.

L’investissement pour du long terme seulement

Ces options sont des idées à court terme pour augmenter ses revenus. Si l’on pense plutôt à un enrichissement à moyen et long terme, Youcef Ghellache propose plutôt l’investissement.

Le planificateur financier Marc-Olivier Desmarais insiste sur le fait que l’investissement sur le marché financier doit absolument être dans une perspective à long terme, jamais à court terme.

« C’est une mauvaise perspective du marché financier que de penser pouvoir augmenter ses revenus à court terme. Je décourage tout le monde de faire ça », dit-il.

À l’opposé, il indique qu’en investissant à long terme, on aura toujours un rendement positif.

Finalement, pour le planificateur financier, la façon la plus facile d’avoir plus d’argent n’est pas de penser à augmenter ses revenus, mais plutôt de réduire ses dépenses. Cela passe par une bonne gestion budgétaire, ce qui implique d’éliminer les dépenses superflues.