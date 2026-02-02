L’Érablière Charbonneau : 20 ans de traditions sucrées

L’Érablière Charbonneau célèbre cette année son 20e anniversaire, marquant deux décennies de traditions sucrées à Mont-Saint-Grégoire. Depuis 2006, cette cabane à sucre est devenue un lieu de rassemblement pour les familles, amis et entreprises, attirés par l’authenticité du temps des sucres dans une ambiance conviviale.

Pour célébrer ses 20 ans, l’Érablière Charbonneau promet une saison anniversaire gourmande et festive. Les visiteurs pourront s’attendre à des événements spéciaux et des surprises tout au long de la saison.

Du 11 au 27 février, l’Érablière Charbonneau offre un rabais de 50$ sur les boîtes repas pour quatre personnes offertes en ligne, ainsi qu’un rabais de 20% sur les repas des sucres du 21 au 27 février. Dès le 21 février, un bar de glace fera aussi son apparition.

Fondée par les parents de Mélanie Charbonneau, l’Érablière Charbonneau est née d’une passion familiale pour l’acériculture. Mélanie, accompagnée de ses parents, a acquis le site en 2004 pour y construire une cabane à sucre, perpétuant ainsi une tradition familiale. En effet, Mélanie est la fille de Denis Charbonneau et l’arrière-arrière-petite-fille d’Omer Brodeur, un pionnier du Mont-Saint-Grégoire dans le domaine des cabanes à sucre.

Après deux années de rénovations, la cabane a ouvert ses portes au public en 2006, conservant son cachet chaleureux et son esprit familial. Depuis lors, elle est devenue un lieu incontournable pour ceux qui souhaitent vivre l’expérience authentique du temps des sucres.

Chaque année, l’Érablière Charbonneau accueille de nombreux visiteurs venus savourer les délices sucrés et profiter d’une atmosphère festive et rassembleuse.

