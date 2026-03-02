Éclipse lunaire totale visible au Québec cette nuit

Dans la nuit du 2 au 3 mars 2026, une éclipse lunaire totale sera visible à partir du Québec. Ce phénomène astronomique rare et spectaculaire se déroulera avec toutes ses phases visibles, offrant une occasion unique d’admirer la Lune sous une teinte rougeâtre.

Une éclipse lunaire se produit lorsque la Lune traverse l’ombre de la Terre, empêchant la lumière directe du Soleil de l’atteindre. Ce phénomène peut se manifester sous trois formes. Avec une éclipse pénombrale, la Lune passe uniquement dans la pénombre de la Terre. Les éclipses partielles sont celles où la Lune traverse partiellement l’ombre. Avec une éclipse totale, où la Lune est entièrement plongée dans l’ombre terrestre. Ce sont ces dernières qui offrent le spectacle le plus impressionnant.

Lors d’une éclipse totale, la Lune prend une teinte rougeâtre. Ce changement de couleur est dû à la lumière solaire qui traverse l’atmosphère terrestre. L’atmosphère filtre la lumière blanche du Soleil, et les particules présentes influencent la luminosité de l’éclipse. C’est ce qui donne à la Lune cette couleur rougeâtre, semblable à celle d’un coucher de Soleil.

Il faudra soit se coucher tard ou se lever très tôt pour observer l’éclipse lunaire au Québec. Elle débutera par une phase partielle vers 4h50 avant d’atteindre la phase totale un peu après 6h. L’éclipse se terminera à 6h17, au moment où la Lune se couchera. Les conditions d’observation seront idéales pour les résidents du Québec, qui pourront admirer ce phénomène depuis le confort de leur domicile.

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