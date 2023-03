Sept astuces pour économiser à l’épicerie

Alors que de plus en plus de Canadiens font face à des difficultés financières et que l’inflation fait monter le coût du panier d’épicerie, Santé Canada partage sept conseils pour manger sainement tout en respectant son budget.

L’organisme de santé propose d’abord de consommer davantage de protéines végétales telles que les haricots, lentilles et autres légumineuses, puisqu’elles sont moins coûteuses que les protéines animales comme la viande et les œufs.

Il est aussi conseillé de tenir compte des saisons dans son achat de fruits et légumes. Les produits en saison sont généralement moins chers que les autres. Quand ils ne sont pas disponibles, il est suggéré de prendre des produits en conserve ou surgelés.

L’agence gouvernementale propose aussi de faire des provisions de conserves lorsqu’elles sont en solde, puisque ces produits restent bons longtemps. Elle recommande particulièrement de toujours avoir des haricots, des pois chiches, des lentilles, des tomates, du poisson, du maïs en grains, des pois et haricots vers, de la purée de tomate et du bouillon à faible teneur en sel.

Dans la même idée, il est conseillé de congeler des aliments achetés en rabais afin de les conserver plus longtemps et de pouvoir en profiter lorsque les prix seront plus haut. Il est notamment proposé de congeler les fruits, le poisson, les légumes, le pain à grains entiers, les viandes maigres et la volaille.

Santé Canada encourage à surveiller les soldes dans les différents cahiers publicitaires afin de trouver des options à prix réduit.

Pour avoir plus de rabais, il est aussi recommandé de prendre des produits avec des imperfections ou qui approchent de leur date de péremption. Ces produits, affirme Santé Canada, sont toujours aussi bons et permettent de réduire le gaspillage alimentaire.

Enfin, le gouvernement suggère de faire une liste d’épicerie en fonction de ses besoins et de la respecter, afin d’éviter les achats impulsifs.