6 nouveautés alcoolisées qui donnent du pep à notre été 

Les options sans alcool se font de plus en plus nombreuses, et c’est tant mieux! Mais si on a envie de lever le coude avec modération une fois de temps en temps, il y a une foule de beaux produits québécois qui ont de quoi rassasier notre soif.

Métro s’est donc donné corps et âme en ce début d’été en goûtant à différentes nouveautés (oui, c’est très dur, la vie de journaliste lifestyle!) afin de vous suggérer quelques produits à conserver dans votre frigo pour le prochain apéro.

L’apéritif de Menaud

Menaud, distillerie dans Charlevoix qui produit ses alcools avec des grains de la région, a lancé ce printemps un nouveau projet inspiré cette fois des apéritifs à l’italienne. Mais pas question de se dénaturer en concoctant cette nouvelle boisson avec des oranges, comme c’est habituellement le cas de ces alcools. Ici, ce sont des plantes locales – argousier, rhubarbe, épine-vinette, églantier, camomille, camerise et absinthe – qui recréent la saveur. À boire sur glace, en spritz ou en negroni, comme pour remplacer l’Aperol ou le Campari.

Prix SAQ: 45$ pour une bouteille de 750 ml.

Les prêts-à-boire de Cherry River

Depuis sa fondation à Magog en 2018, la distillerie Cherry River ne cesse de lancer de nouveaux produits. Après une tequila sortie il y a quelques mois, place à trois nouveaux prêts-à-boire revus et améliorés: mojito (à base de rhum), cosmo (à base de vodka) et margarita (à base de ladite nouvelle tequila). Et, si vous vous le demandiez, oui, il s’agit bien de la distillerie dont Marc Dupré est copropriétaire. Où sera le monde sans alcool en format pratique, chante-t-il sûrement!

Prix SAQ: 21,30$ pour une caisse de six cannettes de 355 ml.

La gamme Alea par La Ferme

La brasserie La Ferme, située à Shefford, produit ses bières de A à Z depuis la culture des céréales. Quatre ans après ses premières bouteilles, elle a su se tailler une place de choix dans la région, et pas que chez les amateurs de bière, tant ses produits sont distincts. Avec sa nouvelle gamme Alea, La Ferme se rapproche carrément du vin nature ou des cidres fermiers en procédant à des vieillissements en fût de chêne et en faisant des fermentations sans ajout de levure. Deux bières sont déjà disponibles: la Immanence, une saison qui oscille entre amertume et acidité, ainsi que la Humulus, une bière houblonnée aux notes citronnées et herbacées.

Prix sur place: 17$ pour une bouteille de 750 ml. Également disponible dans quelques points de vente à Montréal.

Pomme on the beach de la cidrerie Michel Jodoin

Fabriqué à partir du cidre rosé de la cidrerie Michel Jodoin, Pomme on the beach est un prêt-à-boire on ne peut plus estival! Le goût de pomme est ici marié à des arômes de pêche et de mandarine pour une boisson légèrement pétillante et toute douce au goût pour ses 7% d’alcool. La cidrerie a poussé son concept «sex on the beach» à fond en misant sur un visuel bien rétro qui s’accompagne d’une pièce du duo d’humoristes-chanteurs Doug & Jeff. Attention, c’est un air qui reste en tête!

Prix SAQ: 14$ pour une caisse de quatre cannettes de 355 ml.

Unibroue – Blanche de Chambly aux fruits

Unibroue réinvente sa classique Blanche de Chambly en la parfumant légèrement aux fruits. Une toute nouvelle blanche à l’abricot s’est donc ajoutée ce printemps à la gamme de bières déjà bien fournie de l’entreprise de la Montérégie. À cette nouveauté s’ajoutent deux autres saveurs disponibles exclusivement dans une caisse mixte offerte pour un temps limité, soit mûre et grenade. Et pour vraiment faire rimer le tout avec l’été, Unibroue suggère quelques recettes, comme la sangria à la grenade, le spritz à la menthe et à l’abricot ou encore le mai tai à la mûre.

Prix: environ 22$ pour une caisse de 12 cannettes de 355 ml, selon le détaillant.

Cé sûr par le Domaine Lafrance

On était déjà fan de Tin Toé et Bin Kin, deux des cidres pétillants du Domaine Lafrance, situé à Saint-Joseph-du-Lac. La gamme s’est élargie ce printemps avec Cé sûr, un cidre pétillant naturel, donc sans intrant, qui a été macéré avec des cerises Montmorency. On nous glisse à l’oreille que des bouteilles devraient arriver à la SAQ d’un jour à l’autre, mais en attendant, c’est un beau prétexte pour aller faire un tour sur place, dans les Laurentides, et se gâter à la boutique gourmande.

Prix: 17,25$ avant taxes, exclusivement disponible au Domaine Lafrance pour le moment.