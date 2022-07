De la belle déco abordable à la Friperie Notre-Dame

De la déco, c’est beau, mais ça coûte cher. Quand deux coussins décoratifs coûtent 101$, on remet soudainement en question leur beauté, n’est-ce pas? Voici donc des trouvailles possibles à faire à la Friperie Notre-Dame, qui se visualisent peut-être moins rapidement dans votre cocon à première vue, mais qui ont autant de potentiel que du neuf.

Cadres et miroirs

Ce genre de miroir se vend environ 70$ sur MarketPlace, la section ventes de Facebook. Dans la friperie, il était au coût de 14,99$. Étant donné qu’il faut bien tomber pour en apercevoir un, il y a toujours l’option d’acheter un miroir long parmi l’inventaire et acheter pour un coût moindre la “cacane” de mousse et des gants pour fabriquer le tout à la maison. La décoratrice et créatrice de contenu Marianne Plaisance avait d’ailleurs réalisé ce projet sur un cadre dans une vidéo YouTube.

On va se le dire, les images dans les cadres laissent souvent à désirer. Or, rien ne vous empêche de tout de même acheter un cadre dont vous aimez la forme ou les couleurs et enlever l’image pour l’adapter à vos goûts. Ça revient pas mal moins cher et ils sont davantage uniques que ceux du Ikea.

Oreillers et tissus

Des coussins à recouvrir, ça coûte cher… mais il est rare de tomber sur ceux de vos rêves en friperie. Si la forme d’un coussin vous plait, l’acheter sur place et le recouvrir par la suite avec une taie d’oreiller neuve peut être un bon compromis. Cela permet d’économiser des coûts et de réutiliser.

Le même procédé peut se faire avec des chaises sur place dont vous aimez le matériau ou la forme, sans le recouvrement, les couleurs ou les motifs du coussin : il suffit simplement de recouvrir d’un bout de tissu au choix et le tour est joué. Plusieurs tissus funky se trouvent d’ailleurs sur place.

Vaisselle

Vous zieutez toutes les boutiques seconde main sur le net et vous trouvez que ça revient cher, 25$ de livraison pour une coupe de vin rétro? Eh bien, la section vaisselle dans la friperie Notre-Dame est l’un de ces endroits où aller pour dénicher des trésors à petits prix : coupes de vin, petites tasses et verres à cocktail pour moins de 3$. Vous y trouverez des pièces uniques qui ne coûteront pas 16$ l’unité.

Certains contenants peuvent même servir de vases pour vos fleurs fraîches. Il faut simplement être créatif.ves et ne pas toujours s’arrêter à la fonction première de notre trouvaille.

Le compte Instagram de la friperie fournit également des conseils d’ami.es chaque semaine. Parmi ceux-ci :

Allez magasiner lorsqu’il y a le moins de monde : à l’ouverture, au lunch ou un peu avant la fermeture

Chaque semaine, c’est le lundi que les nouveaux items arrivent. C’est donc le moment où aller fouiner en primeur.

L’endroit sélectionne aussi des items pour sa section Choix du personnel. N’oubliez pas de passer dans cette section et de faire le tour un peu partout pour ne rien manquer.

Adresse : 950 Rue Notre Dame, Montréal, QC H8S 2B9

Heures d’ouverture : Tous les jours de 10h à 18h