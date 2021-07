Où se baigner avec pitou cet été ?

Parce que l’été est bien entamé, voici un tour d’horizon des plages et des coins secrets où profiter d’une bonne baignade pour se rafraichir avec son chien.

Sandy Beach à Hudson (45 min de Montréal)

Après une promenade sur les sentiers du parc Jack Layton, on profite de la fin d’après-midi pour se baigner sur cette belle plage de sable fin. Les chiens ont le droit d’aller dans l’eau avant 9h le matin ou après 17 h le soir, autant en profiter pour admirer le coucher du soleil sur la rivière des Outaouais.

Plage du Quai de Venise-en-Québec (1h de Montréal)

Il est possible de s’y baigner avec pitou dans un espace entre le restaurant Le Shack de la Marina et le bureau d’information touristique. On peut aussi se balader à travers les cabines de snacks pour une expérience estivale réussie ou se dégourdir les pattes au parc nature non loin de là.

Plage des Cantons de Magog (1h15 de Montréal)

Ici, les chiens sont permis en laisse dans la section la plus à droite de la plage où ils peuvent se baigner. Pour une expérience complète, on peut emprunter le chemin de la Rivière-aux-cerises, ou prendre le temps de marcher sur le bord du lac Memphrémagog. Pour se restaurer, une cantine et un restaurant se trouvent tout près de la plage. Le stationnement est payant.

Plage du Camping Domaine des Cèdres à Brébeuf (1h30 de Montréal)

Même sans réservation au camping, on peut venir au Domaine des Cèdres dans l’unique but de visiter sa plage où pitou est le bienvenu. Il est aussi possible de manger une pizza directement sur la plage grâce au kiosque situé à l’entrée du camping où elle est fraîchement cuisinée. Tarifs : 9 $ par adulte, 5 $ par enfant et 5 $ par chien.

Ferme du Coq à l’âne des Laurentides à Huberdeau (1h45 de Montréal)

En visitant cette ferme aux animaux incroyables, on peut découvrir son petit secret bien gardé : un bel endroit pour une baignade avec toutou. Pendant que les propriétaires nous parlent avec passion de leurs animaux, il sera bien curieux de rencontrer pleins de nouveaux copains. Après la promenade, hop à la baignade !

Plage du parc de la Berge aux Quatre-Vents à Laval (30 min de Montréal)

Située dans un quartier résidentiel de Laval, cette plage de sable fin autorise les chiens à se baigner. Afin d’en profiter encore longtemps, il est primordial de tenir son chien en laisse, ramasser ses excréments et respecter les résidents. On n’hésite pas à aussi faire un tour au café canin tout près, le Café Arthur.

Réservé aux chiens

Les humains ne peuvent pas s’y baigner.

Parc régional des Îles-de-Saint-Timothée (45 min de Montréal)

La grande plage n’est pas accessible aux chiens, mais un espace de baignade leur est dédié un peu plus loin. On peut également se promener sur les chemins tranquilles alentours.

Plage à chiens de Trois-Rivières, Promenade des Estacades (1h30 de Montréal)

On découvre la plage un peu cachée via un joli sentier pédestre. Les chiens doivent être tenus en laisse en tout temps.