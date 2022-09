Naomi Campbell annule sa venue à C2 Montréal

Une des conférences les plus attendues de C2 Montréal tombe à l’eau. La mannequin britannique Naomi Campbell n’a pas pu se rendre dans la métropole. En cause: son vol d’Air Canada qui devait atterrir ce matin à 11h40 et qui a finalement été annulé.

C’est sur sa page Instagram que Naomi Campbell a d’abord annoncé la nouvelle ce matin. «J’avais si hâte de participer à ma conférence avec C2 aujourd’hui et de rencontrer les autres conférenciers, mais à cause de circonstances qui sont hors de mon contrôle, je ne pourrai pas me rendre à Montréal», a-t-elle écrit sous la publication prouvant l’annulation de son vol.

«Mercure rétrograde est en pleine forme. Je reviendrai!», a-t-elle conclu sur un ton plus léger.

Sur Facebook, l’organisation C2 Montréal – l’événement de réseautage qui allie affaires et créativité – s’est aussi désolée de la situation, affirmant avoir «essayé de trouver une solution alternative sans succès». La conférence prévue à 16h15 au Fairmont Le Reine Elizabeth et qui devait être animée par Varda Étienne a donc été annulée.

Tête d’affiche de C2 cette année, l’icône de la mode qui est aussi femme d’affaire et philanthrope venait notamment pour évoquer son implication dans plusieurs causes sociales et le travail de son organisme Fashion For Relief.