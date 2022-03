De jeunes propriétaires condamnés pour rénoviction

Deux jeunes propriétaires du Plateau viennent d’être reconnus coupables de reprise de logement illégal.

D’après les faits présentés au Tribunal administratif du logement, les locateurs Justine Audet et Thierry Mailly-Dominique avaient repris en hiver 2021 un logement habité depuis sept ans pour y reloger un de leurs proches, le père de Mme Audet, qui cherchait un «pied-à-terre» à Montréal.

Or, ce dernier n’aurait pas habité les lieux et l’éviction aurait plutôt servi de prétexte pour rénover le logement dans le but de le relouer à prix plus élevé.

Le couple a donc été condamné à verser 14 438 $ à titre de dommages matériels, moraux et punitifs à l’ancien locataire.

Le logement du plaignant avait été repris en hiver 2021 – Photo : Anne-Marguerite Henri

Le proche du couple n’était pas présent au tribunal en mars 2022 pour témoigner, d’après les documents de la cour.

Des déclarations publiques contradictoires

Le couple, qui partage fréquemment les rénovations de ses logements sur son compte Instagram, a fait des déclarations publiques par le passé qui contredisent la thèse de l’emménagement d’un proche. Par exemple, lors d’une entrevue récente avec Métro, les propriétaires avaient plutôt déclaré que l’appartement avait besoin de rénovations «à la suite d’un dégât d’eau». Ils avaient aussi rappelé l’importance d’un «bon système de gestion pour soutenir les locataires».

L’appartement en question est toujours visible sur le marché locatif, pour une occupation en septembre 2022 avec un loyer de 1800 $ par mois. Le triplex au complet était également à vendre pour 1 349 000 $ au moment d’écrire ces lignes.

En 2021, le nombre de requêtes de locataires pour éviction illégale formulées auprès du Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec a augmenté de plus de 50%, atteignant 874.