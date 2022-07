Une maison d’architecte signée La Shed est en vente dans Rosemont

Lumière, lignes épurées, élégance, espaces ouverts, on ne peut pas s’y méprendre, la LH4 (c’est son petit nom) est bien une création de La Shed. Avis aux amateurs de beaux intérieurs, ce n’est pas tous les jours qu’une des maisons de cette firme se retrouve sur le marché!

Située sur une rue tranquille de Rosemont et rénovée en 2016 selon les plans élaborés par la firme montréalaise La Shed, la LH4 est un véritable bijou d’architecture et de design de 4000 pieds carrés. De l’extérieur, côté rue, elle ressemble presque à n’importe quelle autre maison typique de Montréal, avec son escalier et sa façade de pierre. Mais, une fois la porte franchie, on est ailleurs.

Au rez-de-chaussée, c’est un grand espace décloisonné qui nous accueille. Articulée autour d’un bloc central en acier noir et de plusieurs comptoirs de bois clair et de corian, la pièce est assez vaste pour contenir à la fois l’espace cuisine, la salle à manger et le salon. Le tout baigné de lumière naturelle grâce à une grande baie vitrée.

Et on ne peut pas ne pas parler de l’escalier qui mène au sous-sol et aux étages! Créé sur mesure par la PME montréalaise Atelier B, il s’intègre parfaitement dans l’espace et brise l’horizontalité de la pièce en traçant une belle ligne transversale.

Voir grand

Dans les étages, la maison unifamiliale s’affirme aussi comme un grand espace ouvert. On y trouve quatre chambres – dont une suite de maîtres sans porte – et deux salles de bains aménagées de manière épurée, sobre et élégante. Tout en haut, la mezzanine où a été aménagé un bureau permet d’accéder à une terrasse ensoleillée. De l’autre côté, la pièce donne sur le toit végétalisé où sont installés plusieurs panneaux solaires.

Allant à l’encontre des idées reçues, le sous-sol n’est ni moins lumineux ni plus exigu que le reste du logement. Habillé de beaux matériaux, il inclut une salle de bain dont la touche de couleur dynamise la pièce, une bibliothèque et un gym qui pourraient aussi bien servir de sixième chambre ou de bureau.

Dehors, une belle cour arrière aménagée à l’abri des regards offre un espace confortable et verdi pour profiter des beaux jours. Et pour ne pas s’enfermer l’hiver, sachez que la grande terrasse en cèdre pourrait accueillir un spa. On vous laisse rêver!

Prix demandé: 3 480 000 $

Voyez toutes les photos du 6346, avenue Louis-Hébert représenté par Kevin Perreault et Vincent Gaudreau-Bussière, courtiers chez Engel & Völkers Montréal.

Gracieuseté, Engel & Völkers Montréal

