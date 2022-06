Ce condo hors du commun est à vendre sur le Plateau

Si vous cherchez un condo spacieux, lumineux, et surtout, atypique, n’allez pas plus loin! Ce triplex pour le moins dépaysant – et assez vaste pour accueillir non pas un mais deux pianos à queue – coche toutes les cases.

Situé juste aux abords du parc Jeanne-Mance, l’imposant bâtiment qui abrite ce condo attire l’œil. Il faut dire qu’il n’a pas du tout l’allure habituelle des petits triplex et duplex qui font le charme du Plateau-Mont-Royal.

Il s’agit en fait de l’édifice Mortimer B. Davis, bâti en 1929, qui a abrité le YMHA (Young Men’s Hebrew Association), puis le Département d’arts plastiques de l’Université de Montréal, jusqu’à ce qu’il soit laissé vacant en 2002.

Une architecture unique

Cette histoire explique en partie l’architecture particulière de ce condo vaste de 4416,43 pieds carrés. Dans le salon aux dimensions impressionnantes, qui a été construit sur les bases de l’ancien auditorium de l’édifice, le plafond atteint ainsi presque 19 pieds de hauteur. On y retrouve aussi les moulures et les immenses fenêtres d’origine qui donnent au lieu tout son charme.

Gracieuseté, Sotheby’s International Realty Quebec LK Gracieuseté, Sotheby’s International Realty Quebec LK

Au même étage, l’espace ouvert comprend aussi une grande salle à manger et conduit vers une cuisine tout équipée où se côtoient bois et granite. Le deuxième étage, qui surplombe le salon avec un espace mezzanine, comprend une première chambre à coucher, une salle de bain et une bibliothèque, où des moulures font aussi écho à l’architecture originale de l’immeuble.

Enfin, le dernier étage accueille deux grandes chambres à coucher ayant chacune leur salle de bain attenante, un walk-in et un bureau particulièrement lumineux. Ce dernier et la chambre des maîtres mènent tous deux à une grande terrasse donnant vue sur le parc Jeanne-Mance.

Pour ne rien gâcher, l’immeuble dispose d’un gym et d’une piscine semi-olympique intérieure chauffée, où la mosaïque des années 1920 a été soigneusement conservée.

Le bien est aussi vendu avec un casier de rangement et deux espaces de stationnement intérieur.

Prix demandé : 4 850 000 $.

Voyez toutes les photos du 265, avenue du Mont-Royal Ouest, app. 102, représenté par Liza Kaufman, Alfee Kaufman et Lindsay Hart chez Sotheby’s International Realty Quebec LK.

Gracieuseté, Sotheby’s International Realty Quebec LK

Gracieuseté, Sotheby’s International Realty Quebec LK

Gracieuseté, Sotheby’s International Realty Quebec LK

Gracieuseté, Sotheby’s International Realty Quebec LK

Gracieuseté, Sotheby’s International Realty Quebec LK

Gracieuseté, Sotheby’s International Realty Quebec LK

Gracieuseté, Sotheby’s International Realty Quebec LK

Gracieuseté, Sotheby’s International Realty Quebec LK

Gracieuseté, Sotheby’s International Realty Quebec LK

Gracieuseté, Sotheby’s International Realty Quebec LK

Gracieuseté, Sotheby’s International Realty Quebec LK

Gracieuseté, Sotheby’s International Realty Quebec LK

Gracieuseté, Sotheby’s International Realty Quebec LK

Gracieuseté, Sotheby’s International Realty Quebec LK

Gracieuseté, Sotheby’s International Realty Quebec LK

Gracieuseté, Sotheby’s International Realty Quebec LK

Gracieuseté, Sotheby’s International Realty Quebec LK

Gracieuseté, Sotheby’s International Realty Quebec LK