Cette charmante villa au bord de l’eau est à vendre dans Ahuntsic-Cartierville

De la lumière, de grands volumes, une belle piscine et la rivière des Prairies au bout du jardin… Non vous ne rêvez pas, cette maison existe bel et bien et elle ne coûte que 3 250 000$ (ouch!).

Située dans une impasse tranquille de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, cette villa qui date de la fin des années 1950 ne manque pas d’espace. Avec plus de 4000 pieds carrés de surface habitable, elle compte pas moins de 12 pièces, dont quatres chambres à coucher, une grande cuisine aménagée, une salle multimédia, un sauna, et plusieurs salons, le tout réparti sur trois étages.

Au sous-sol, (avis aux collectionneur.euse.s de bonnes bouteilles!) on trouve aussi une cave à vin vaste de 88 pieds carrés.

Crédit photos: Gracieuseté, groupe immobilier Christina Miller

Mais, ce qui frappe surtout dans l’ensemble de la maison, ce sont les nombreuses fenêtres qui ouvrent l’espace sur l’extérieur et rendent la maison particulièrement lumineuse. À l’étage principal, la salle à manger dispose carrément d’une verrière avec vue panoramique sur le jardin et la rivière.

Les pieds dans l’eau

Dehors, le jardin aménagé qui jouxte le parc Raimbault ne déçoit pas non plus, loin de là! Il y a bien sûr la terrasse, le bain à tourbillon, la piscine chauffée, mais aussi deux gazebos avec éclairage et système de son intégré.

En contrebas, un petit portail donne accès directement à la rivière des Prairies où l’on s’imagine déjà en train de pagayer paisiblement…

Crédit photos: Gracieuseté, groupe immobilier Christina Miller

Prix demandé: 3 250 000 $.

Voyez toutes les photos du 12395 place St-Germain, H4J 2A8, représenté par le groupe immobilier Christina Miller.

Crédit photo: Gracieuseté, groupe immobilier Christina Miller

Crédit photo: Gracieuseté, groupe immobilier Christina Miller

Crédit photo: Gracieuseté, groupe immobilier Christina Miller

Crédit photo: Gracieuseté, groupe immobilier Christina Miller

Crédit photo: Gracieuseté, groupe immobilier Christina Miller

Crédit photo: Gracieuseté, groupe immobilier Christina Miller

Crédit photo: Gracieuseté, groupe immobilier Christina Miller

Crédit photo: Gracieuseté, groupe immobilier Christina Miller

Crédit photo: Gracieuseté, groupe immobilier Christina Miller

Crédit photo: Gracieuseté, groupe immobilier Christina Miller

Crédit photo: Gracieuseté, groupe immobilier Christina Miller

Crédit photo: Gracieuseté, groupe immobilier Christina Miller

Crédit photo: Gracieuseté, groupe immobilier Christina Miller

Crédit photo: Gracieuseté, groupe immobilier Christina Miller

Crédit photo: Gracieuseté, groupe immobilier Christina Miller

Crédit photo: Gracieuseté, groupe immobilier Christina Miller

Crédit photo: Gracieuseté, groupe immobilier Christina Miller

Crédit photo: Gracieuseté, groupe immobilier Christina Miller

Crédit photo: Gracieuseté, groupe immobilier Christina Miller

Crédit photo: Gracieuseté, groupe immobilier Christina Miller

Crédit photo: Gracieuseté, groupe immobilier Christina Miller

Crédit photo: Gracieuseté, groupe immobilier Christina Miller