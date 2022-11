Neuf cavernes seront peut-être les premières cibles de la spéculation immobilière… sur Mars.

Des géologues ont récemment présenté une liste de neuf endroits qui seraient propices à l’installation des premiers humains sur la planète rouge. Si ces trois géologues ont privilégié des cavernes souterraines, c’est pour protéger les futurs astronautes des radiations et des grandes variations de température entre le jour et la nuit là-bas. Et ils ont de plus choisi des sites qui sont à moins de 100 km d’un site d’atterrissage potentiel.

La présentation s’est faite dans le cadre du congrès annuel de la Société américaine de géologie.

Ils n’ont pas fait de découvertes inattendues : leur liste provient du « Catalogue des cavernes candidates martiennes » (Mars Global Cave Candidate Catalog), un document publié en 2017 et remis à jour en 2021 par la NASA et d’autres partenaires, à partir des données récoltées, depuis l’orbite, par les sondes Mars Odyssey et Mars Reconnaissance Orbiter (MRO). Ces engins spatiaux ont pu détecter des « entrées » — la plus grande fait la taille d’un terrain de football — et différentes « cavités » souterraines. MRO en particulier, est doté d’une caméra à haute résolution, HiRISE (High Resolution Imaging Science Experiment) capable de distinguer des roches faisant à peine 1 mètre de large — mais il n’a cartographié jusqu’ici que 5 % de la surface.

Le « catalogue » contient plus d’un millier de ces habitations potentielles, parmi lesquelles l’équipe en a donc retenu neuf. Toutes ces cavernes semblent être très larges, mais l’observation depuis l’orbite a ses limites, reconnaissent les trois chercheurs : la spéculation immobilière devrait monter d’un cran le jour où de petits hélicoptères, comme celui expérimenté plus tôt cette année, prendront des photos de plus près…