«De plus en plus difficile, voire impossible, de trouver un logement abordable»

Le Réseau québécois des OSBL d’habitation (RQOH) demande aux gouvernements provincial et fédéral d’agir pour préserver et étendre l’abordabilité du logement.

«On voit bien qu’il est devenu de plus en plus difficile, voire impossible, de trouver un logement abordable parmi ceux qui sont disponibles à la location», se désole le directeur général du RQOH, André Castonguay.

Ottawa et Québec devraient s’inspirer du gouvernement de la Colombie-Britannique, qui vient de lancer un fonds de 500 M$ pour permettre à des OSBL d’acheter des immeubles à logements abordables afin de les préserver de la spéculation et des rénovictions, estime-t-il.

Cette demande survient à la suite de la publication du rapport de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) sur l’état du marché locatif en 2022.

L’étude montre entre autres que les loyers ont grandement augmenté alors que l’offre de logements disponibles a diminué, passant, à Montréal, de 3,7% à 2,3%. M. Castonguay s’inquiète de voir les prix augmenter encore plus en 2023 à cause de l’inflation et de la hausse des taux d’intérêt.

Le gouvernement provincial doit remédier à la situation «dès le prochain budget et allouer le montant nécessaire à la réalisation d’au moins 5000 nouveaux logements sociaux et communautaires», affirme le directeur du RQOH.