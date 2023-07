L’accès à la propriété de plus en plus difficile à Montréal

Les revenus nécessaires pour acquérir un logement à Montréal ont encore augmenté en juin, la hausse du coût d’emprunt annulant la baisse des prix de vente.

Le revenu minimum pour acheter une propriété sur le marché immobilier montréalais a bondi de 107 220$ en mai 2023 à 106 650$ en juin 2023 — une hausse de 2 430 $, selon les dernières données de Ratehub.ca. Le courtier de services hypothécaires se base sur les taux hypothécaires, les taux des tests de résistance et les prix immobiliers pour déterminer ce revenu minimum.

Le prix moyen des logements à Montréal a baissé de 1 200$ durant la même période, passant de 517 600$ en mai à 516 400$ en juin, évalue Ratehub.ca, en se basant sur l’indice de prix des propriétés de l’Association canadienne de l’immobilier. Toutefois, la moyenne des taux hypothécaires fixes à cinq ans des cinq plus grandes banques canadiennes a augmenté de 5,39% en mai à 5,72% à juin.

«Les taux variables ont absorbé une hausse de 0,25 % en ligne avec l’augmentation du taux préférentiel de la banque centrale du Canada, qui est passé de 6,7 % à 6,95 %», explique la directrice des contenus de Ratehub.ca, Penelope Graham, sur le site web de l’entreprise. «Les taux hypothécaires fixes ont également augmenté en réponse aux fluctuations du marché obligatoire.»

Le marché immobilier continue donc de ralentir dans le Grand Montréal, les ventes ayant baissé de 10% en juin 2023 par rapport à juin 2022, selon les dernières données de l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ).

Notons que Montréal fait partie des dix marchés canadiens où les conditions d’accès à la propriété se sont le moins détériorées, avec Winnipeg et Halifax, selon Ratehub.ca. Vancouver a subi la plus grande hausse, alors que le revenu nécessaire pour acquérir un logement a augmenté de 8 850$ entre mai et juin.