Recette – Salade-repas au tofu croustillant Buffalo

Le printemps, alias la saison de la verdure, est à nos portes! Préparez ce savoureux bol végé qui vous donnera envie de ranger la mijoteuse pour de bon.

Salade-repas au tofu piquant et croustillant

Rendement : 4 portions

Préparation : 15 minutes

Cuisson : 20 minutes

INGRÉDIENTS

140 g (1 tasse) de chapelure panko

1 c. à thé de paprika fumé

Sel et poivre du moulin

1 bloc de tofu ferme de 454 g, en bâtonnets d’environ 1 cm (1/2 po)

4 c. à soupe de fécule de maïs

4 c. à soupe de boisson végétale non sucrée

1 carotte moyenne, râpée

6 à 8 feuilles de chou frisé (kale), hachées très finement et massées avec un peu d’huile d’olive

120 g (2 tasses) de mesclun

Sauce Buffalo

4 c. à soupe de sauce piquante de style Red Hot du commerce

2 c. à soupe de vinaigre de cidre de pomme

1 c. à soupe de sirop d’érable

Vinaigrette crémeuse

125 g (1/2 tasse) de yogourt grec nature

2 c. à soupe de vinaigre de cidre de pomme

1 c. à soupe de moutarde de Dijon au miel

2 c. à thé d’aneth séché Préparation

PRÉPARATION

1 Préchauffer le four à 200 °C (400 °F). Couvrir une plaque de papier parchemin ou d’un tapis de cuisson en silicone.

2 Dans un petit bol, mélanger la chapelure et le paprika. Saler et poivrer au goût.

3 Tremper les bâtonnets de tofu successivement dans la fécule de maïs, la boisson végétale et la chapelure. Ranger sur la plaque et cuire au four de 15 à 20 minutes ou jusqu’à ce que le tofu soit doré et croustillant.

4 Entre-temps, dans un bol, mélanger la sauce piquante, le vinaigre et le sirop d’érable. Saler et poivrer au goût. Réserver.

5 Dans un autre bol, mélanger tous les ingrédients de la vinaigrette crémeuse. Réserver.

6 Disposer les légumes et le mesclun dans des assiettes.

7 Mélanger le tofu avec la sauce Buffalo. Couper les bâtonnets en tranches en biseau avant de les disperser sur la salade. Arroser d’un filet de vinaigrette crémeuse.

Cette recette est issue du livre La faim : Comment l’apprivoisier, écrit par la nutritionniste Cynthia Marcotte (Les Éditions La Presse/248 pages/34,95$)