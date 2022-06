Le meilleur rhum épicé au monde est québécois

L’équipe de la Distillerie Mariana a de quoi se péter les bretelles: son Morbleu vient d’être nommé le meilleur rhum épicé au monde à la San Francisco World Spirits Competition (SFWSC), une des compétitions internationales de spiritueux les plus reconnues de l’industrie. Pas pire rayonnement québécois pour la Saint-Jean, ça!

C’est en effet le prestigieux prix Best of Class que la distillerie de Trois-Rivières s’est vue remettre à San Francisco, vendredi soir. Le Morbleu était finaliste après avoir reçu la médaille Double Gold en avril dernier lors des rondes préliminaires du concours, ce qui le classait déjà comme un des meilleurs rhums de l’univers connu. Pour recevoir ce prix, il fallait que tou.te.s les juges du panel lui attribuent la première place, ce qui avait été le cas.

C’est un honneur pour nous de contribuer au rayonnement des distilleries québécoises en nous démarquant dans une compétition aussi prestigieuse. Philippe Leblanc, propriétaire de la Distillerie Mariana

Il faut dire que le rhum épicé québécois Morbleu n’est pas la seule bouteille de la distillerie qui a brillé lors de la ronde préliminaire de la SFWSC, ce printemps. Le Canopée et le Violette ont tous les deux reçu la médaille d’argent dans la catégorie gin, tandis que le gin LOOP s’est vu décerner une médaille de bronze dans la catégorie gin aromatisé.

La Distillerie Mariana qui a été fondée en 2015 à Louiseville propose maintenant une douzaine de produits. En plus de ceux susmentionnés, on retrouve le rhum épicé aromatisé Morbleu Chocolat, l’absinthe Balzac, l’amaretto Avril, la boisson à la crème Saint-Crème, la liqueur d’agrumes Zeste et trois prêts à boire faits à partir de leurs spiritueux.

Chaque année depuis 2000, près de 5000 produits sont présentés à la SFWSC par les artisans d’une soixantaine de pays. C’est donc un bon tremplin pour les visées internationales de la distillerie de la Mauricie, dont les produits sont déjà disponibles en France. Les prochaines étapes dans le plan d’expansion du propriétaire Philippe Leblanc: le reste de l’Europe et le marché asiatique. Kampaï!