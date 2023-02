Quoi faire à Montréal ce week-end?

Métro vous propose des activités pour tous les goûts afin de passer d’agréables moments en famille, entre amis et en solo.

L’événement incontournable pour rénover, décorer et vendre votre bien

L’ExpoHabitation de Montréal réunit un grand nombre d’experts qui répondront à toutes vos questions sur vos projets de rénovation et bien plus. Les propriétaires, notamment ceux qui décident de vendre sans intermédiaire, pourront également trouver de judicieux conseils. Cette année, quatre habitations grandeur nature seront exposées, dont la Go-Box, une solution innovante pour ceux et celles en télétravail.

Stade olympique

Depuis le 9 février. Samedi 11 et dimanche 12 février, à partir de 10h

Pour en savoir plus, c’est ici. Et pour les tendances et innovations en habitation en 2023, c’est par là.

Le Taverne Tour reprend le Plateau d’assaut

Rien de mieux qu’un bon festival de musique pour braver l’hiver! Le Taverne Tour est de retour dans Le Plateau-Mont-Royal avec une programmation hallucinante allant de l’art-pop au hip-hop alternatif, en passant par l’électronique et le néo-folk. De nombreux lieux – Théâtre Fairmount, Le Ministère, Le Quai des brumes, L’Escogriffe – accueilleront les artistes d’ici et d’ailleurs sur le boulevard Saint-Laurent, l’avenue du Mont-Royal et la rue Saint-Denis.

Plateau-Mont-Royal

Depuis le 9 février. Samedi 11 février, plusieurs horaires en fonction des événements

Pour la programmation complète, c’est ici.

Expo de street artists qui ont marqué Montréal

La réputation de Montréal comme ville d’art urbain n’est plus à faire. Les rues et ruelles de la métropole pullulent de créations originales. Cette fois-ci, vous aurez la chance de les admirer bien au chaud dans le cadre de l’expo Rétrospective des pionniers du street art de Montréal. Les oeuvres d’Astro, Axelalime, Scaner, Zoltan, MakeNoize et bien d’autres artistes seront à l’honneur à la galerie d’art L’Original.

L’Original, simultanément au 4455, rue Saint-Denis et au 163, rue Saint-Paul O.

Jusqu’au 14 février, de 11h à 18h (sauf le mardi)

Pour plus d’infos, c’est ici.

Séance de magasinage pour la fête des amoureux

La Saint-Valentin approche à grands pas. Envie de faire plaisir à votre moitié sans stress? Prenez le temps cette fin de semaine de dénicher un présent. Une eau de parfum, des chocos, un vibro ou un bon spa, voici quelques suggestions de cadeaux locaux si vous souhaitez marquer le coup.

Pour nos cadeaux locaux, c’est par ici.

Il y a de l’amour dans l’air ! Crédit photo : iStock – Delmaine Donson

Atelier de cuisine moléculaire et chien-robot au Centre des sciences

Avez-vous la fibre scientifique? La 6e édition de la journée Femmes et filles de science est l’occasion parfaite pour découvrir ce monde passionnant. Plus de 30 activités sont au menu, dont un atelier de cuisine moléculaire, un espace métiers et plusieurs démonstrations amusantes. Vous pourrez même assister à la conférence de l’ingénieure en aérospatiale Farah Alibay, qui a piloté un robot sur Mars (de 10h à 11h15 en français), et faire un coucou au chien-robot Spot (à 14h, 15h et 16h).

Centre des sciences de Montréal

Samedi 11 février, à partir de 10h

Pour la programmation, c’est ici.

Débat autour de l’avortement dans la pièce Clandestines

Nous sommes en 2025. Dans un Canada dystopique, une médecin et une sage-femme pratiquent des avortements clandestins. Un soir, alors qu’elles attendent une toute dernière patiente, leur vie bascule. La pièce Clandestines, imaginée et peaufinée pendant 4 ans par les femmes de théâtre Marie-Ève Milot et Marie-Claude St-Laurent, montre la fragilité du droit à l’avortement.

Centre du Théâtre d’Aujourd’hui

Jusqu’au samedi 11 février. Jeudi et vendredi, à 20h. Samedi, à 15h

Pour lire notre critique, c’est ici.

Initiation à l’origami pour les enfants

L’origami est un art japonais qui consiste à plier du papier en de jolies formes. La Grande Bibliothèque invite les enfants de 6 à 13 ans à découvrir les différentes techniques d’origami. Lors de cet atelier, ils pourront créer un signet pour leur livre et laisser libre cours à leur imagination pour le décorer.

Grande Bibliothèque – La Hutte, niveau M

Le samedi 11 février, entre 13h30 et 15h30

Pour plus d’infos, c’est ici.

Des enfants s’amusent à plier du papier. Crédit photo : iStock – Zinkevych

Semaine de la poutine

Ce sont aussi les derniers jours pour profiter de la Semaine de la poutine. Si les patates, fromage en grains et sauce brune vous allèchent moins pour souper, commandez-en une dès le petit-déjeuner chez l’Oeufrier. La chaîne propose une poutine très originale pour l’occasion: la Elvis Gratton à Santa Banana avec crevettes, chorizo grillé, oeuf poché, sauce hollandaise et mayonnaise épicée. Le tout sur leurs délicieuses patates déjeuners. Pour chaque poutine vendue, 1$ sera remis à la fondation ANEB Québec qui lutte contre les troubles alimentaires.

Jusqu’au 14 février

La poutine Elvis Gratton à Santa Banana / Photo : Gracieuseté L’Oeufrier