Saint-Valentin: 12 cadeaux locaux qui font du bien

Le 14 février approche, il y a de l’amour dans l’air et c’est l’occasion de gâter votre moitié! Pour vous inspirer, Métro vous propose 12 idées de cadeaux locaux et originaux.

Eau de parfum Chalet – Gaspar Premier

Avec ses fragrances uniques de vétiver, de mousse, de cèdre et de bois brûlé, cette eau de parfum unisexe subtilement fumée du créateur québécois Gaspar Premier évoque la fraîcheur de la forêt, un séjour apaisant au chalet. Très sexy!

Gracieuseté, Gaspar Premier

95$ – https://gaspardpremier.com/fr/products/chalet-leau-de-parfum-1

Boîte cadeau – Les Chocolats de Chloé

Si la vie est comme une boîte de chocolats, on vous souhaite qu’elle soit remplie de douceur et de bonnes surprises, à l’image de cette délicieuse boîte cadeau de la chocolaterie Les Chocolats de Chloé. Caramel coulant, chocolat noir à la fleur de sel, guimauve, tout y est pour faire fondre le coeur des gourmand.e.s!

Gracieuseté, Les Chocolats de Chloé

35$ – https://leschocolatsdechloe.com/produit/boite-cadeau-st-valentin

T-shirt River – Le Cartel

Avec son design imaginé par l’artiste montréalaise Epithumia Rose, ce chandail de la marque de streetwear Le Cartel sérigraphié ici plaira aussi bien à elle qu’à lui.

Gracieuseté, Le Cartel Clothing

40$ – https://lecartelclothing.com/collections/t-shirts/products/river-t-shirt-unisexe-rose

Collier «Te Amo» – Horace

Pour une preuve d’amour à la fois cute, un peu quétaine et complètement Y2K, vous ne trouverez pas mieux que ce collier à partager d’Horace Jewelry. En forme de cœur et gravé des mots «Te Amo», le pendentif de la collection Avec Amour est proposé en argent ou en plaqué or.

Gracieuseté, Horace Jewelry

45$ – https://horacejewelry.com/collections/avec-amour/products/te-amo-argent

Ensemble lingerie en dentelle – Siella

De la lingerie sexy, raffinée et confortable? Oui, ça existe pour vrai! La preuve avec cet ensemble en dentelle satinée de la marque montréalaise Siella qui se porte aussi bien que n’importe quel sous-vêtement et qui fera à coup sûr son petit effet.

Gracieuseté, Siella

Soutien-gorge: 38$ – Culotte bikini dentelle: 22$ – Tonga dentelle satinée: 22$ – https://mysiella.com/fr/collections/satin-lace

Sérum sur mesure – Omy Laboratoires

Grâce à son outil d’intelligence artificielle, SkinIA, les laboratoires Omy élaborent des soins pour la peau véganes et complètement personnalisés. En plus, à l’occasion de la Saint-Valentin, pour tout achat d’un sérum sur mesure, 10$ seront versés à Cancer du sein Canada.

Gracieuseté, Omy Laboratoires

84,99$ – https://omycosmetics.com/products/serum-valentines-day

Trousse immersive Rituel Quartz – Selv Rituel

Encens, boutons de rose, fleurs de paille, sels de bain et huile de massage: c’est tout simplement le kit parfait pour un bain 100% détente… et plus si affinités.

Gracieuseté, Selv Rituel

38$ – https://selvrituel.com/products/trousse-immersive-quarzt

Couverture lestée apaisante – Rose Buddha

Votre douce moitié a le sommeil léger? Cette couverture lestée (10 lb) en coton nature et tricotée à la main promet de calmer son anxiété, en plus de faire un très beau jeté de lit ou de canapé.

Gracieuseté, Rose Buddha

198$ – https://myrosebuddha.com/fr

Vibromasseur Vibe – Odaya

Ce jouet sexuel fait au Québec disponible en précommande promet des moments intimes – seul.e ou à deux – encore plus intenses et ludiques. La marque offre aussi un gel lubrifiant végane à base d’eau et d’huile de chanvre 100% naturel.

Gracieuseté, Odaya

Vibromasseur: 59,99$ – Gel lubrifiant: 18,99$ – https://www.odayawellness.com/fr/collections

Pack Saint-Valentin – Mesbobettes

Deux boxers ultra-confortables, deux paires de chaussettes de la marque canadienne Hook et, en prime, un petit jeu érotique pour pimenter le quotidien!

Gracieuseté, Mesbobettes

69$ – https://www.mesbobettes.ca/products/pack-de-la-saint-valentin-hook-boxer-court

Forfait spa pour deux – Bota Bota

Pour vous détendre et vous retrouver, un petit tour au spa au cœur du Vieux-Port ne fera pas de mal! En plus du circuit d’eau, vous avez le choix entre des forfaits avec massage ou soins, avec un menu dégustation au restaurant qui surplombe le Saint-Laurent, ou encore deux verres de bulles.

Gracieuseté, Bota Bota

À partir de 140$ – https://botabota.ca/

Bougie Sensualit[T] – Dans un Jardin

Pour une Saint-Valentin douce et sensuelle, on mise sur une soirée éclairée à la bougie et des senteurs à la fois fraîches et sucrées d’ylang-ylang, d’agrumes, de rose et de framboise!

Gracieuseté, Dans un Jardin

28,95$ – https://www.dansunjardin.com/products/bougie-3-meches-sensualit-1001091