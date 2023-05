Quoi faire à Montréal le week-end du 20 et 21 mai?

Métro vous propose des activités pour tous les goûts afin de passer d’agréables moments en famille, entre amis et en solo. Cette fin de semaine, de nombreux rassemblements de musique seront au rendez-vous.

Montréal en mode gros party pendant 36 heures

L’événement NON STOP vous propose un marathon de 36h de danse. Une vingtaine d’artistes locaux et internationaux vous feront vibrer en marge de MTL au Sommet de la nuit. Grande nouveauté pour cette édition: une scène extérieure sera installée à la Place des commencements dans le Vieux-Montréal. Samedi, de 10h à 23h, vous pourrez écouter gratuitement de la musique électro en compagnie de Ramzilla, Solitary Dancer et Randomer.

Pavillon du Grand Quai du Port de Montréal

Jusqu’à dimanche

Pour la programmation, c’est ici.

Le Retour du Jedi en ciné-concert

L’Orchestre FILMharmonique vous invite à rejoindre Luke Skywalker, Han Solo et la princesse Leia, les héros de l’univers de Star Wars, dans le cadre d’un exceptionnel ciné-concert. À cette occasion, la partition du compositeur oscarisé John Williams sera interprétée sous la direction d’Erik Ochsner. Ce dernier chapitre de la mythique trilogie de George Lucas sera projeté en version originale anglaise, sous-titré en français.

Salle Wilfrid-Pelletier

Samedi, à 14h et 19h30

Pour plus d’infos, c’est par là.

Metro Metro est de retour pour une troisième édition

Lil Wayne, Jack Harlow, Lil Baby, Sarahmée, Naomi, MikeZup et bien d’autres artistes. Du beau monde – venu des États-Unis, du Royaume-Uni ou d’Europe, mais aussi de chez nous – est attendu au festival de musique urbaine Metro Metro. Lancé en 2019, l’événement ne lésine pas sur les moyens pour surprendre les festivaliers. Cardi B, 50 Cent, Future ou encore Trippie Redd ont en effet déjà pris part à ce rendez-vous de la culture hip-hop.

Esplanade du Parc olympique

Jusqu’à dimanche

Pour la programmation, c’est ici.

Explorer les possibilités créatives du plastique

Le studio Ascètes présente l’expo Matière infinie au café-buvette Brouillon en collaboration avec la compagnie créative TUX Karma. Vous y découvrirez le travail d’un groupe d’artistes multidisciplinaires qui a transformé les déchets plastiques en objets design uniques et insolites. Pour l’occasion, la cheffe et le mixologue de l’établissement, Céline Diallo et Kévin Long, ont créé un menu et un cocktail spéciaux.

Brouillon café-buvette

Jusqu’au 28 mai. Samedi de 17h à 23h

Pour plus d’infos, c’est ici.

Coup d’envoi du Piknic Électronik sous le Calder

C’est ce dimanche qu’aura lieu le lancement du Piknic Électronik au parc Jean Drapeau. Afin de célébrer comme il se doit ce 20e anniversaire, les organisateurs ont décidé de revenir aux sources. Vous pourrez danser exceptionnellement dimanche et lundi sous le Calder! Au menu: la house de Louie Vega et la techno de DVS1, à partir de 16h. Pour cette saison, une nouvelle terrasse sera ouverte offrant une vue surélevée sur la scène FIZZ.

Parc Jean Drapeau

Jusqu’au 1er octobre

Pour la programmation, c’est par ici.

Un univers cyberpunk au Cirque De Boudoir

C’est le moment de sortir vos plus belles tenues cyberpunk! L’événement FANTASYLAND 2023 – CYBERPUNK vous emmènera dans un monde futuriste où vous pourrez chatouiller le dance floor toute la nuit. Les DJs et spectacles de cirque, fétichiste, burlesque et gogo vous projetteront en l’an 2083 où la robotique, la cybernétique et l’IA sont devenus rois.

Samedi, à partir de 21h

Théâtre Fairmount

Pour plus d’infos, c’est ici.

De la poutine, de la pizza et du punk

La musique punk-rock débarque à Montréal! Le Pouzza Fest – contraction de pizza et poutine – accueillera plus de 175 groupes dans différentes salles du centre-ville, dont les Foufounes Électriques et le Théâtre Sainte-Catherine. De la pop punk avec Pet Symmetry au punk hardcore avec The Bronx en passant par de la pop skate punk avec No Matter, soyez assurés que ça va chauffer (les oreilles)!

Plusieurs salles

Jusqu’à dimanche

Pour la programmation, c’est par là.

À la découverte du monde des hydromels du Québec

Le retour du beau temps est synonyme de l’ouverture des marchés en plein air. La toute première édition de la Semaine des hydromels fera une halte au Marché Jean-Talon où vous découvrirez une variété de produits d’alcool dérivés du miel. Les hydromelleries participantes offriront des dégustations et des ateliers d’initiation.

Marché Jean-Talon

Jusqu’à samedi, de 10h à 18h

Pour plus d’infos, c’est ici.

L’ultime symphonie de Mozart à l’honneur

Arion présentera son dernier concert de la saison baptisé Flamboyant Amadeus, sous la direction du chef invité Julien Chauvin. Les fans de Mozart pourront assister à la magistrale Symphonie n° 41 – dite Jupiter – de Mozart, la dernière œuvre du musicien.

Jusqu’à dimanche, plusieurs horaires

Salle Bourgie du Musée des beaux-arts de Montréal

Pour en savoir plus, c’est ici.