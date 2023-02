Lil Wayne parmi les têtes d’affiche du festival Metro Metro

Le festival de musique urbaine Metro Metro, qui se déroulera du 19 au 21 mai prochain, a dévoilé ses têtes d’affiche: il s’agit des vedettes du rap américain Lil Wayne, Jack Harlow et Lil Baby.

Le vétéran Lil Wayne a reçu un Grammy pour son album Tha Carter III, paru en 2008, tandis que Jack Harlow, fort de son succès sur TikTok, a lancé son premier album en carrière en 2020, Thats What They All Say. Lil Baby a quant à lui lancé son premier album, Harder Than Ever, en 2018, lequel contient le morceau Yes Indeed avec Drake.

Depuis son édition inaugurale en 2019, le jeune festival montréalais créé par Olivier Primeau a accueilli des sommités de la culture hip-hop telles que Cardi B, Snoop Dogg, 50 Cent, Future, Playboi Carti ou Trippie Redd.

Les mordu.e.s de hip-hop peuvent y entendre des artistes venant des États-Unis, du Royaume-Uni ou d’Europe, mais également des représentant.e.s de la scène musicale locale.

Cette année, la rappeuse Sarahmée mettra le Fuego sur scène, tandis que Naomi fera danser les festivalier.ère.s avec ses airs estivaux caribéens mâtinés d’influences pop, R’n’B et house. La délégation québécoise compte également DawaMafia, Gros Big, Guessmi, MikeZup, Mischa et Mr. Severe.

Déployant des effets scéniques pétaradants, Metro Metro ne craint pas d’en mettre plein la vue à la foule réunie sur l’Esplanade du Parc olympique. L’an dernier, des bousculades avaient toutefois miné les festivités et soulevé des questions en matière de sécurité. L’organisation de l’événement avait promis d’améliorer cet aspect lors des prochaines éditions.

Les billets seront en vente vendredi.