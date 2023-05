Les sorties geeks de la semaine du 15 mai 

Chaque semaine, Métro vous propose des sorties 100% geeks. Au programme: une lecture publique, un quiz, un colloque et une soirée kinky!

Le Geekois craque les codes de la culture geek québécoise pour vous: bandes dessinées, littérature de l’imaginaire, cinéma de genre, jeux vidéo, jeux de société. C’est par ici.

Lis-moi Montréal: Brigade BD avec Richard Suicide

Assister à la lecture publique d’une bande dessinée, tout en déambulant dans le quartier Centre-Sud, ça vous dit? C’est ce que vous propose le Liseur public, en collaboration avec le Festival BD de Montréal (FBDM) et le Salon du livre de Montréal, dans le cadre de l’initiative Lis-moi Montréal.

En compagnie du bédéiste Richard Suicide, issu de la scène underground montréalaise, vous pourrez découvrir son quartier qu’il décortique dans sa BD Chroniques du Centre-Sud.

Date: Le 16 mai de 16h à 17h

Lieu: Parc des Faubourgs

Langue: Français

Soirée quiz, édition spéciale Marvel

Vous êtes fans de l’univers de Marvel? Vous avez suffisamment de connaissances pour savoir que Batman et Superman sont plutôt issus de DC Comics et non de Marvel (la base quoi)? L’Espace Tétro Coop qui célébrait son premier anniversaire le 6 mai dernier, vous invite à un quiz consacré aux productions des studios Marvel, aux personnages de cette mégafranchise et aux comics books.

Les équipes sont limitées à six joueurs et une contribution volontaire est suggérée.

Date: Le 11 mai à 20h30

Lieu: Espace Tétro Coop (8628 rue Hochelaga, Tétreaultville)

Langue: Français

Temporalités alternatives. Uchronies, mondes parallèles et rétrofuturisme

Un colloque de trois jours explorant trois formes de temporalités alternatives que sont les uchronies, les mondes parallèles et le rétrofuturisme… Avoir su plus tôt, l’auteur de ses lignes aurait pris congé pour assister à toute la programmation!

«Alors que la solidité du réel s’effrite et que le temps apparaît de moins en moins linéaire, que le rapport au passé, au présent et au futur se fait incertain, l’imaginaire devient l’interface idéale pour l’appréhender, et les différentes formes de fiction et de représentation contemporaines lui offrent un support parfait», peut-on lire dans la description de l’événement annoncé sur Facebook.

Pas sûr d’avoir tout compris, mais ce colloque présenté à l’UQAM – et sur Zoom – a l’air vraiment complet! En plus, celui-ci sera accompagné d’une série de projections à la Cinémathèque québécoise, d’une exposition et d’un balado.

Pour consulter le programme et pour plus d’informations sur le colloque: https://temporalites.uqam.ca/

Dates: Du 17 au 19 mai

Lieu: UQAM et Cinémathèque québécoise

Langue: Français

Cirque De Boudoir’s FANTASYLAND 2023 – CYBERPUNK

Métro vous a déjà parlé du Cirque De Boudoir qui organise des soirées dansantes et burlesques six à sept fois par année.

Ce qui fait l’attrait de ces événements, c’est notamment de pouvoir s’habiller de manière sexy et/ou thématique – en fait, c’est même obligatoire au risque de se faire refuser l’entrée. Le prochain rendez-vous à de quoi exciter les plus geeks d’entre vous, car l’objectif cette fois-ci est de nous transporter dans un univers cyberpunk!

«Nous vous emmenons à un futur proche où la robotique, la cybernétique et l’IA abondent. Avec des DJ géniaux, des performances en direct et des danseurs Go Go, des visuels, des [blacklights] et plus encore!», promettent les organisateur.trice.s.

Date: Le 20 mai à 21h

Lieu: Théâtre Fairmount (5240 avenue du Parc)

Langue: Anglais et français