«Space Explorers: L’INFINI»: une immersion à couper le souffle 

Après avoir été présentée en première mondiale à Montréal il y a deux ans, l’expérience immersive d’exploration spatiale Space Explorers: L’INFINI revient dans une version bonifiée.

Dans sa première mouture présentée à Montréal en 2021, l’expérience en réalité virtuelle permettait seulement de visiter l’intérieur de la Station spatiale internationale (SSI), les plans extérieurs n’ayant pas encore été tournés. Après une tournée aux États-Unis qui a permis de rejoindre près de 250 000 personnes, Space Explorers: L’INFINI revient donc dans la métropole avec ces nouvelles images, offrant dorénavant d’explorer en 3D et à 360 degrés l’intérieur, mais également l’extérieur de la SSI.

À couper le souffle

Avouons-le, cette possibilité de contempler la station et la Terre suspendues dans le vide de l’espace grâce à une caméra fixée au bout du bras spatial canadien est définitivement le point fort de cette expérience immersive.

En plus de ressentir un certain vertige, il est impressionnant d’observer l’immensité de notre planète qui défile rapidement sous nos yeux – et parfois sous nos pieds. Il est également étonnant de voir les astronautes travailler en apesanteur à l’extérieur de la station, mais aussi de les voir s’agiter à l’intérieur de celle-ci derrière de minces hublots, particulièrement lors d’un lever de soleil à couper le souffle.

Un autre aspect intéressant est d’observer la manière dont les astronautes fixent leurs pieds au mur de la station ou se servent de ceux-ci pour extirper une collègue de sa combinaison spatiale – pas une mince tâche en apesanteur. Certains détails captent aussi l’attention si l’on sait bien regarder, comme le bracelet de la montre d’un astronaute qui ondule sur son poignet sous l’absence de gravité. Des détails qui sont souvent oubliés même dans les meilleurs films de science-fiction.

Interface 3D

Déambuler «à l’aveuglette» avec un casque virtuel sur la tête est une activité à apprivoiser progressivement, mais heureusement, des représentations virtuelles des murs et des autres visiteur.se.s permettent d’éviter les collisions, ce qui n’a pas empêché notre journaliste d’être frôlé à deux reprises par des personnes qui ne regardaient pas droit devant.

Pendant l’immersion, le public est convié à explorer une représentation en 3D de la SSI et à interagir avec des bulles lumineuses permettant de démarrer des vidéos.

Dans celles-ci, des astronautes habitant dans la station expliquent leur travail, nous partagent leurs impressions, voire leurs pensées intimes sur l’exploration spatiale et l’impact que cela peut avoir sur leur famille et leurs proches. Comme la majorité des interventions sont dans la langue de Buzz Aldrin, des sous-titres en français apparaissent dans l’image, mais ils sont plutôt bas «dans le cadre », ce qui nous empêche de profiter du spectacle si on tient à les lire.

Une aventure collective

Le tournage de Space Explorers a débuté en 2018 et a duré deux ans et demi, a expliqué Félix Lajeunesse cofondateur et chef de la création de Felix & Paul Studios qui a capté ces images impressionnantes. Un total de huit astronautes a collaboré au projet, dont le Québécois David Saint-Jacques, présent lors de la visite de presse.

L’astronaute canadien a d’ailleurs été le premier a utilisé la caméra 360 et il dit avoir ressenti de l’excitation de travailler «avec des compatriotes» en faisant référence à Felix & Paul Studios, au point où c’est devenu un projet personnel à ses yeux.

Space Explorers lui permet donc de recevoir de la visite à bord de la station, donne l’occasion aux personnes qui l’ont conçu de la visiter une fois en orbite, mais aussi de faire vivre cette aventure à sa famille, une expérience que David Saint-Jacques a qualifiée de très émouvante.

Le public peut se rendre dès maintenant au Vieux-Port de Montréal pour vivre à leur tour cette aventure spatiale. L’expérience est d’une durée d’une heure et seuls les enfants de 8 ans et plus sont admis.