Quoi faire à Montréal le 27 et 28 mai?

Métro vous propose des activités pour tous les goûts afin de passer d’agréables moments en famille, entre amis et en solo.

La culture asiatique en vedette au Festival Accès Asie

Dans le cadre du Festival Accès Asie, Sit, Eat and Chew vous invite samedi à une visite guidée au cœur du Quartier chinois, incluant des performances artistiques à chaque arrêt. Rendez-vous au parc Sun-Yat-Sen à 14h et à 15h45. La clôture de ce festival aura lieu dimanche aux Jardins Gamelin, de 14h à 17h. Parmi les animations, les tambours japonais d’Arashi Daiko et les mix de Chittakone Baccam seront au programme.

Plusieurs sites, selon les animations

Samedi et dimanche

Pour plus d’infos, c’est ici.

Le Mile End en effervescence

Pour célébrer le beau temps, l’événement Mile End en fête vous propose une pléthore d’activités. Parmi les animations, Grilled Cheese Magazine tiendra samedi un kiosque de bricolage de 12h à 15h. DJ Andy Williams fera ensuite monter la température de 17h à 19h pour l’apéro. Dimanche, un atelier de consommation responsable aura lieu à 13h avec Mélissa De La Fontaine.

Plusieurs rues, dont Saint-Laurent et Saint-Viateur

Samedi et dimanche

Pour la programmation, c’est ici.

Des ateliers horticoles au Jardin botanique

Tentés par le jardinage? Voici une belle occasion pour récolter des conseils et rencontrer des passionnés. De nombreux ateliers seront offerts parmi lesquels la fabrication de bombes de semences samedi à 10h et «Comment jardiner avec des plantes indigènes et devenir super-hôte pour les pollinisateurs» dimanche à 14h.

Jardin botanique

Jusqu’à dimanche, plusieurs horaires

Pour plus d’infos, c’est par là.

La musique latine à l’honneur à Fuego Fuego

Envie d’une ambiance tropicale digne d’une escapade à Puerto Rico? Vous n’allez pas être déçus! Le Festival de musique latine Fuego Fuego est de retour pour une deuxième édition. Landy Garcia, Chika, Cruzito, Demasiado eleg, Edwinter, El Melodiko, Mariana Gueza, Tr3ppy, Dj B-boy et bien d’autres artistes enflammeront la métropole avec leurs rythmes caliente.

Esplanade du Parc olympique

Samedi, ouverture des portes à midi et dimanche, à 13h

Pour plus d’infos, c’est ici.

Coup d’envoi du nouveau festival Café Collectif

Si la caféine est votre carburant quotidien, vous devriez adorer ce nouvel événement consacré au café, organisé sur le Plateau. Une trentaine de torréfacteurs du Québec vous feront découvrir leur nectar. Vous pourrez bavarder avec eux et repartir avec votre sac de café préféré.

Work In Progress

Jusqu’à dimanche, de 9h à 17h

Pour plus d’infos, c’est par ici.

Nouvelle fête de la musique à Rosemont

La Promenade Masson vous convie à sa première Fête de la musique. Du rock au jazz en passant par la musique latine et le folk, plusieurs artistes d’ici seront à l’honneur, dont Jose Lamartine, Lucio Chacha, Ariana Nasr et Curtis Thorpe. Tout en profitant de l’ambiance conviviale, vos enfants auront le plaisir de se faire maquiller.

Promenade Masson, entre la 1 re et la 12 e Avenue

et la 12 Avenue Samedi, de 13h à 16h

Pour plus d’infos, c’est ici.

Roller, rock et gros fun

Faites un saut dans les années 50! Le Monastère se transformera en Patinodrome avec le Roller Rockabilly Party. DJ Pat White et The Sloe Gin Fizz se chargeront de l’ambiance. Vous êtes bien sûr invités à ressortir vos plus beaux vêtements vintage. Un service de location de patins à roulettes sera disponible.

Le Monastère

Samedi, à partir de 20h

Pour plus d’infos, c’est par là.

Vibrer au son de La Chasse-Balcon

La série gratuite de concerts de musique trad La Chasse-Balcon est de retour! Quatre balcons vibreront au rythme de plusieurs instruments, dont la guitare et l’accordéon. Samedi, les festivités se dérouleront dans le quartier MHM et dimanche dans Ville-Marie. Cette année, l’événement présentera une série Compositeur à l’honneur.

Plusieurs arrondissements

Jusqu’à dimanche, de 17h à 18h

Pour plus d’infos, c’est ici.

12e édition du Festival BD de Montréal

Cet événement a rassemblé près de 80 000 personnes l’année dernière! Plus de 250 bédéistes et 160 exposants seront présents sur la rue Saint-Denis. Dans le cadre de cette nouvelle édition, de nombreux ateliers pour petits et grands seront au programme. Samedi, de 10h30 à 11h30, les enfants auront d’ailleurs l’occasion de créer un personnage de manga.

Rue Saint-Denis, entre les rues Gilford et Roy

Jusqu’à dimanche

Pour la programmation, c’est ici.

Première édition du marché ASIASIE

Les amoureux de la cuisine asiatique devraient se régaler! Direction le Time Out Market pour la toute première édition du marché ASIASIE. Une quarantaine de marchands seront sur place afin de vous faire découvrir leurs produits. Au menu: plusieurs performances, des ateliers et activités culturelles, ainsi qu’une table ronde sur les défis de l’entrepreneuriat asiatique.

Time Out Market

Jusqu’à dimanche, dès 11h30

Pour plus d’infos, c’est ici.

Un pique-nique musical dans la Petite Italie

Les Samedis pour emporter est un nouvel événement organisé dans le quartier de la Petite Italie. Ce concept vous permettra de relaxer autour d’un pique-nique tout en écoutant de la bonne musique. Pour cette grande première, c’est le collectif Silicon Beats qui prendra place dans le gazebo du parc, de 14h à 20h, avec ses rythmes électros.

Samedi, jusqu’à 20h

Parc de la Petite-Italie, coin Saint-Laurent et Saint-Zotique

Pour plus d’infos, c’est ici.

Foire commerciale de l’avenue du Mont-Royal

La traditionnelle Foire commerciale du Plateau est de retour! La grande braderie à ciel ouvert sur l’avenue du Mont-Royal, du boulevard Saint-Laurent à la rue Fullum, sera l’occasion de vous faire plaisir et de profiter des terrasses. L’avenue sera fermée à la circulation automobile.

Avenue du Mont-Royal

Jusqu’à dimanche