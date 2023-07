Mixer DJ et artistes visuels de la scène montréalaise le temps d’une soirée

À travers une exposition d’arts visuels et un DJ set, Chroma propose une nouvelle soirée mettant en avant des artistes émergents de la scène montréalaise, qui ont une plus ou moins grande notoriété. Chroma en est seulement à son deuxième évènement, mais innove déjà afin de livrer des expos-soirées qui visent la qualité, plutôt que la quantité.

Ce deuxième évènement se déroulera à la galerie BOA, dans le Vieux-Port, ce samedi 8 juillet. Parmi les arts visuels présentés pendant l’exposition qui dure uniquement une journée et une soirée: de la sculpture gonflable, de la vidéo, du graphisme, de l’illustration, de la peinture, de l’assemblage et de la photo. Bref, pour cette deuxième soirée, Chroma a multiplié les arts mis de l’avant et permettra aux œuvres de nombreux esprits créatifs de Montréal d’être exposées. Pour certains artistes, c’est une première.

De plus, l’exposition favorisera aussi les interactions avec les artistes. Il sera ainsi possible de se faire faire des tatouages handpoke, de voir une artiste peindre en direct, ou encore de découvrir des vêtements de seconde main upcyclés. Mais l’exposition n’est pas le seul intérêt de Chroma, qui a une approche multidisciplinaire. Ainsi, à partir de 21h, des DJ sets s’enchaîneront jusqu’au bout de la nuit, à 3h.

Et là encore, les styles sont variés: break, techno, disco, micro-house. Si les évènements Chroma ne se fixent pas sur un style musical en particulier, c’est pour éviter la redondance en ayant un seul DJ aux platines. La soirée sera ainsi l’occasion pour six DJ de la scène émergente montréalaise de faire danser les participants sur des vibrations différentes tout au long de la nuit. Parmi les artistes, on retrouve Mayalabae, DJ originaire de Chicago qui mixe plusieurs styles, ou encore Paolo Askia, «figure aux multiples talents de la scène queer montréalaise qui se situe entre la mode, le chant et la musique», selon les organisateurs.

L’évènement est organisé par Chroma Évènements, une organisation à but non lucratif (OBNL). La cofondatrice, Nina Gibelin, explique que la première soirée consistait en un rassemblement visant à permettre aux proches des fondateurs de montrer et de faire partager leurs arts. Mais le succès de ce premier évènement où arts visuels et DJ sets amateurs se mélangeaient a amené Chroma à évoluer pour offrir le concept à une population plus large. Pour que l’évènement reste intimiste, les places pour la soirée du 8 juillet sont tout de même limitées. L’exposition est gratuite, samedi, de 14h à 19h.