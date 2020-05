Présentation PlayStation 5 du 4 juin : à quoi s’attendre?

Sony Interactive Entertainment (SIE) nous invite à un premier vrai bombardement médiatique pour sa console PlayStation 5 le 4 juin. Cette importante présentation, intitulée sans mâcher les mots de « futur du gaming », nous proposera un portrait plus clair de ce à quoi s’attendre avec la nouvelle machine dès l’automne.

« Les jeux prévus sur PS5 représentent le meilleur de l’industrie et sont issus de studios novateurs à l’échelle internationale », s’est targué le président directeur général de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan. « Des studios, à la fois petits et grands, plus récents ou bien établis ont tous travaillé d’arrache-pied pour développer des jeux qui démontreront le potentiel de la console ».

Je me suis intéressé à savoir ce qui pourrait être dévoilé jeudi prochain. Nous savons que cet événement sera hôte de plusieurs jeux, mais moins que ce qui était prévu à l’origine. Cette information a été relayée par le journaliste Jeff Grubb (Venture Beat) qui a un historique plutôt solide en matière d’informations privilégiées.

Mais quels jeux seront à l’honneur? C’est la question à un million de dollars que tout le monde se pose. Voici quelques pistes qui méritent d’être prises en compte :

Le réputé journaliste Jason Schreier a liké un tweet à propos de Demon Souls Remake , dont le développement fait l’objet de nombreuses rumeurs depuis des années. Le studio Bluepoint Games se chargerait de cette mouture moderne d’un grand classique.

, dont le développement fait l’objet de nombreuses rumeurs depuis des années. Le studio Bluepoint Games se chargerait de cette mouture moderne d’un grand classique. Next Level Racing, un fabricant de périphériques de course, aurait fuité l’existence de Gran Turismo 7 . Même si la société a nié avoir partagé une info avant l’heure, c’est suspicieux. D’autant plus que le dernier Gran Turismo date de 2017 avec GT Sport.

. Même si la société a nié avoir partagé une info avant l’heure, c’est suspicieux. D’autant plus que le dernier Gran Turismo date de 2017 avec GT Sport. La suite du jeu Horizon Zero Dawn par Guerrilla Games devrait être au rendez-vous. Le compte Twitter officiel de la franchise a repartagé l’annonce de l’événement PlayStation, mais il y a une faible probabilité que ce soit simplement pour mousser le marketing de Sony.

par Guerrilla Games devrait être au rendez-vous. Le compte Twitter officiel de la franchise a repartagé l’annonce de l’événement PlayStation, mais il y a une faible probabilité que ce soit simplement pour mousser le marketing de Sony. Insomniac Games serait prêt à présenter Spider-Man 2. L’homme-araignée avait épaté en 2018 et demeure l’une des exclusivités PlayStation 4 par excellence. Une fuite à prendre avec des pincettes nous indique une date de sortie prévue pour le temps des Fêtes 2021.

Après, le contenu prévu pour l’événement PlayStation 5 tire de la conjecture ou tout simplement de voeux pieux. Le plus gros morceau du puzzle dont je n’ai pas encore parlé est Silent Hill. Selon plusieurs sources, Sony aurait acquis la licence de Konami ou, à tout le moins, aurait commandé un reboot complet du jeu culte. La légendaire Team Silent serait même réunie à nouveau. Un peu trop beau pour être vrai, mais l’espoir fait vivre!

Je m’attends aussi à une ribambelle de jeux cross-gen, par là j’entends des productions développées d’abord pour consoles courantes avec des mises à jour pour les consoles dites next-gen. Des jeux comme Assassin’s Creed Valhalla, Cyberpunk 2077, Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 et plusieurs autres. Cependant, je me croise les doigts pour que la présentation se concentre sur des productions exclusives ou que nous ne connaissons pas encore.

Chose certaine, je ne m’attends pas à ce que Sony dévoile le prix de sa console la semaine prochaine. J’ai l’impression que le fabricant attend l’annonce officielle de Microsoft à cet égard. D’un autre côté, Sony n’a plus vraiment le choix que de lever le voile sur l’apparence de sa PlayStation 5, que nous savons dans les différentes chaînes de production. À moins de vouloir se faire damer le pion par un vilain leak, l’événement du 4 juin est parfait pour révéler la bête.

Au niveau de la rétrocompatibilité, je ne m’attends à rien au-delà de la PlayStation 4. C’est malheureux, mais depuis que Sony nous vend des vieux jeux PSX, PS2 et PS3 sur son PlayStation Store, j’ai du mal à voir un futur où l’avidité ne l’emporte pas sur la bonne volonté. Évidemment, je ne demande qu’à me tromper!

Voilà pour mon tour d’horizon de ce à quoi je m’attends pour l’événement PlayStation 5 de jeudi prochain. Vous pourrez le visionner en direct sur YouTube, Twitch et PlayStation.com à 16 h. N’hésitez pas à partager vos propres pronostics sur nos réseaux sociaux!

Le futur du gaming façon PlayStation 5