Hideki Kamiya tue l’espoir d’un Bayonetta 3 à court terme

Dans une nouvelle entrevue publiée par Videogames Chronicle, le concepteur de jeu Hideki Kamiya était invité à se prononcer sur le développement de Bayonetta 3.

Malheureusement pour nous, ce troisième opus de la série d’action très appréciée ne sera pas prêt avant un bon moment. Le studio PlatinumGames a annoncé le développement de Bayonetta 3 en 2017 sur Switch. Pourtant, près de quatre ans plus tard, nous ne savons toujours pas quand cette exclusivité verra le jour.

Il faut dire que le studio PlatinumGames travaille en ce moment sur deux autres projets : Project G.G. et Babylon’s Fall. Pour Hideki Kamiya et son équipe, avancer Project G.G., un jeu mettant en vedette des super-héros, sera une priorité pour 2021. Nous savons aussi que PlatinumGames prévoit annoncer son quatrième projet secret au courant de l’année. À titre de rappel, les trois premières annonces concernaient The Wonderful 101: Remastered, Project G.G. et l’ouverture d’un nouveau studio à Tokyo.

De retour à Bayonetta 3, Hideki Kamiya a indiqué son intention d’en révéler plus sur le jeu, évoquant que nous ne sommes qu’au mois de janvier. Cependant, l’attente risque d’être longue, car le concepteur nous suggère de « peut-être oublier Bayonetta 3. Ensuite, lorsque quelque chose se passera enfin, ce sera une belle surprise, n’est-ce pas? ».

Pour l’heure, nous n’avons eu droit qu’à un court teaser de Bayonetta 3 en 2017. Après, silence radio de la part de PlatinumGames. La pandémie liée à la COVID-19 crée des remous un peu partout et il ne serait pas surprenant que Bayonetta 3 ait écopé. Bayonetta 2 est sorti il y a déjà plus de six ans (2014) et à moins d’une surprise, 2021 ne sera pas l’année de la sorcière à talons aiguilles.

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca