Sonic Colors: Ultimate annoncé par Sega

Fans de Sonic, apprêtez-vous à colorer l’univers! Aujourd’hui, à l’occasion de l’événement Sonic Central, l’éditeur Sega a dévoilé Sonic Colors: Ultimate, une version survitaminée de l’iconique jeu de plateformes sorti en 2010.

Développé par Blind Squirrel Entertainment, Sonic Colors: Ultimate apporte une nouvelle teinte à sa version antérieure grâce à des graphismes époustouflants, de nouvelles fonctionnalités, un nouveau mode, ainsi qu’une amélioration générale du gameplay. Il s’agit bel et bien de l’expérience Sonic ultime. Le nouveau jeu est prévu dès le 7 septembre 2021 sur PlayStation 4, Switch et Xbox One.

Les différentes éditions de Sonic Colors: Ultimate

Standard – Day One Edition (dans la limite des stocks disponibles)

Un porte-clé de bébé Sonic

Le jeu

Standard Edition

Le jeu

Rejoignez Sonic dans son incroyable aventure à grande vitesse! Le diabolique Dr. Eggman a construit un gigantesque parc d’attractions intergalactique doté d’incroyables manèges et attractions. Cependant, il alimente sa création grâce à une race alien capturée, appelée les « Wisps ».

Utilisez la vitesse supersonique de Sonic pour libérer les Wisps et apprenez-en plus sur leurs pouvoirs puissants tandis que vous explorez six mondes uniques et colorés, chacun rempli d’ennemis puissants et d’obstacles à franchir. Sonic est mis à l’épreuve durant sa quête de délivrance des Wisps, dont les pouvoirs mystiques peuvent être exploités afin d’obtenir des capacités spéciales. Avec leur aide, ainsi que la vôtre, il devra passer ces épreuves haut la main!

À propos de Sonic

Vitesse superSonic et action en continu : Accélérez jusqu’à atteindre une vitesse qui vous tiendra en haleine, manœuvrez pour éviter les obstacles et voyagez à travers différents mondes. Attendez le bon moment pour attaquer afin de charger votre puissance et atteindre la vitesse super « Sonic »!

Un parc d’attractions intergalactique : Explorez de magnifiques environnements tels que la Sweet Mountain, une montagne remplie de délicieuses douceurs ou encore le Parc Aquatique où piscines et vie sous-marine vous attendent!

Le pouvoir des Wisps : Transformez Sonic en réunissant des Wisps afin de sortir triomphant de vos ennemis et découvrir les secrets du parc d’attractions spatial de Robotnik. Avec le Wisp fantôme de Jade, vous pourrez par exemple passer à travers la matière et découvrir de nouveaux chemins

Plus beau que jamais : Sonic Colors arrive maintenant sur consoles next-gen et bénéficie de visuels en 4K encore plus colorés, de performances accrues en 60 fps, de contrôles améliorés et bien plus encore!

Un nouveau mode « Rival Rush » : Mettez vos talents à l’épreuve et affrontez Metal Sonic en duel. Atteignez de nouveaux records pour obtenir de nombreuses récompenses

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca