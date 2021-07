Gran Turismo 7 Beta Test affiché sur le site de PlayStation

La vigilance des fans sur les forums GTPlanet nous éclaire au sujet d’un certain Gran Turismo 7 Beta Test.

Mentionné sur le site officiel de PlayStation et certains réseaux sociaux, ledit test ferait partie d’une promotion Experience PlayStation. Cette application lancée en 2017 par Sony permet à des utilisateurs de se connecter à diverses promotions et expériences.

Pour participer au test de la simulation de course Gran Turismo 7, le parcours ressemble à ceci : un clic sur ce lien pour ensuite sélectionner l’option « Start Quest » puis « Related Campaigns » pour ensuite y aller avec « Italia Quest ». C’est à cet endroit qu’on peut voir le Gran Turismo 7 Beta Test qui serait offert à l’échelle mondiale.

Par la suite, il suffit de visionner la démo originale de GT7 pour débloquer un code bêta à l’avance. Cependant, avant de vous exciter, le code n’est pas fonctionnel (1234-5678-9012). Nous pouvons en conclure qu’il s’agit d’un test qui s’est retrouvé trop vite en ligne. Après tout, Gran Turismo Sport avait aussi eu droit à une bêta avant sa sortie.

Sony n’a pas discuté de Gran Turismo 7 depuis un moment, sauf pour nous annoncer qu’il a été repoussée en 2022.

À propos de Gran Turismo 7

Que vous soyez pilote de course, collectionneur, constructeur minutieux, designer de livrée, photographe ou fan d’arcade, laissez s’exprimer votre passion pour le sport automobile grâce aux nombreuses fonctionnalités inspirées par le passé, le présent et le futur de Gran Turismo.

Des véhicules et circuits emblématiques à la réintroduction du légendaire mode Simulation GT, profitez des meilleures fonctionnalités des précédentes éditions du jeu. Et si vous aimez la course, entraînez-vous et participez aux championnats FIA et au mode Sport*.

Mais Gran Turismo 7, c’est bien plus que de la course. Créez et peaufinez vos designs grâce à un mode de personnalisation amélioré ou développez vos compétences et stratégies de course grâce à l’École de conduite.

Site officiel : https://www.playstation.com/fr-ca/games/gran-turismo-7/

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca