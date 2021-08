Guide – The Ascent : comment vaincre la Megarachnoid?

Comment vaincre la Megarachnoid dans The Ascent?

Paru la semaine passée sur Xbox et PC (et disponible via le Xbox Game Pass), The Ascent est un bon jeu malgré les bogues qui obligent parfois à redémarrer la partie. D’autres éléments de design sont parfois frustrants comme la montée en flèche de la difficulté qui par moment nous oppose à des obstacles insurmontables. Megarachnoid, le boss que l’on trouve dans les profondeurs puantes de DeepStink en fait partie. Si la fin de la mission Empowerment vous donne du fil à retordre, suivez le guide.

Étape 1 : préparation

Tout d’abord, il faut vous préparer. Commencez donc par acheter le lance-roquettes RPG23 que vous pouvez acheter à l’armurerie (l’icône en forme de pistolet sur la carte) dans la ville principale. Ce bout de chemin vous permettra d’engager différents combats et de gagner de l’expérience. Essayez d’atteindre le niveau 13 ou 14, cela devrait suffire. De plus, si vous rebroussez chemin depuis la section juste avant le boss, vous devriez avoir récupéré le fusil laser E77 Superior. Servez-vous en, car ce dernier est le seul vraiment utile contre les robots qui utilisent d’ailleurs le même. Ils sont en effet très sensibles aux dégâts de type électrique.

Une fois que vous avez acheté le RPG23 Launcher, améliorez-le auprès d’un artisan (l’icône en forme de marteau sur la carte) pour augmenter quelque peu les dégâts moyennant quelques composants. Vous devriez en avoir sur vous si vous avez moindrement exploré les vastes niveaux. Vous pouvez maintenant refaire le chemin en sens inverse tout en déchaînant votre furie sur les monstres environnant (essayez d’éviter les civils tout de même).

En termes d’équipement, munissez-vous de protection contre le feu, vous allez en avoir grand besoin. De notre côté, nous sommes équipés d’un F-20 Taccom Headset pour la tête, d’une veste PF-30 Sec-7 Plate Carrier pour le torse et enfin de pantalons Byxor. En plus d’augmenter certaines capacités, nous sommes bien protégés contre le feu.

Pour l’arme tactique, nous avons opté pour le champ de régénération (Revu Field) qui permet de regagner des points de vie lorsqu’on passe dans ce champ. Pour les augmentations, on a choisi le poing hydraulique (Hydraulic Slam) et le missile à tête chercheuse (Homing Mim).

Étape 2 : stratégie

Une fois équipé, voici ce que nous vous suggérons de faire. Vous remarquerez trois choses dans cette arène en arc de cercle : l’araignée mécanique se déplace très vite, elle balance des œufs qui donnent naissance à de mini-araignées kamikazes qui explosent en vous fonçant dessus causant beaucoup de dégâts et, enfin, l’araignée dispose d’un lance-flammes très puissant.

Dès que le combat commence, posez votre champ de régénération, envoyez des roquettes sur l’araignée sans vous arrêter. Dès qu’elle se rapproche un peu trop, déplacez-vous! Il faut que vous soyez toujours en mouvement, sans quoi son lance-flammes va tout simplement vous désintégrer. Ne vous approchez pas des petites araignées et détruisez-les dès que vous les voyez. Abusez de vos roulades pour vous déplacer de bas en haut dans l’arène tout en évitant les flammes de l’enfer et en regagnant quelques points de vie en passant dans votre champ de régénération s’il est encore actif. Si la Megarachnoid s’approche de trop près, envoyez-lui donc un bon pain hydraulique dans la face.

En répétant ce processus, vous devriez en venir à bout sans trop de mal. Une cinématique s’engage et vous pouvez accéder à la suite du jeu qui ne s’annonce pas bien plus simple. Mais avec une bonne préparation et une bonne observation, rien n’est plus insurmontable.

Un texte de Antoine Clerc-Renaud de Jeux.ca