Splitgate, le meilleur shooter en arène de l’année

Mais d’abord c’est quoi Splitgate?

Disponible depuis mai 2019 en accès anticipé sur PC (Steam) et Linux, Splitgate est un FPS en arène devenu très populaire récemment. Imaginez Halo mélangé à Portal pour le gameplay. En effet, c’est dans une ambiance futuriste que vous disposez de plusieurs armes et de la capacité de créer des portails pour défaire vos ennemis dans des matchs à mort par équipe très dynamiques et nerveux. Oh et on a aussi un jetpack qui nous permet d’atteindre des plateformes en hauteur et de planer quelques instants. Le meilleur dans tout ça? Splitgate est gratuit! De la même manière que plusieurs free-to-play, on peut acheter un Battle Pass et bénéficier de bonus. Mais ce n’est pas nécessaire du tout pour en profiter pleinement.

Après un didacticiel moche mais nécessaire pour apprendre les rouages de Splitgate, on dispute son premier match. Le moins que l’on puisse dire, c’est que les autres joueurs et joueuses ne sont pas tendres, et c’est bien le but! L’arsenal n’est pas très varié, mais ce n’est pas le plus important. On est plutôt occupé à appréhender le niveau et à être sûr qu’on aura de bons réflexes quand on tombera nez-à-nez avec les adversaires. C’est très fun. Et même quand on meurt, on respawn très vite.

Les modes de jeu sont variés : match à mort par équipe, match à mort par équipe en sniper uniquement, VIP qui est un mode où l’on doit escorter un VIP, Team SWAT dans lequel on a que des carabines et des pistolets et où les tirs à la tête sont létaux, et bien d’autres. Il faudra du temps pour en faire le tour et techniquement, le jeu est toujours en bêta! Donc imaginez tout ce qui pourrait venir ensuite!

Une popularité grandissante méritée

Pour vous dire, Splitgate est tellement populaire qu’il a battu un nouveau record du nombre de joueurs en ligne simultanément. D’après Steamdb, c’est arrivé le dimanche 8 août avec 67 724 joueurs connectés (on est loin des 100 000 joueurs de Back 4 Blood mais ce n’est pas la même stature). Pour le petit studio 1047 Games d’Arizona à l’origine de ce titre, cela se traduit par des serveurs qui affichent bientôt complet même si les développeurs travaillent fort sur ce point. À un certain moment, il fallait patienter près d’une heure avant de pouvoir disputer une partie. Désormais, on tourne autour de quelques minutes voire quelques secondes quand on est chanceux.

Avec ses mécaniques intelligentes, ses matchs rapides, ses modes de jeu sympathiques, Splitgate est tout simplement, pour moi, le meilleur shooter en arène de l’année. J’irais même plus loin, c’est le meilleur depuis Quake III Arena. Rien à voir avec les ratages complets qu’ont été Bleeding Edge ou encore Rocket Arena. D’ailleurs je vais y retourner, je suis déjà en manque. Mais comptez sur moi pour vous détailler les différentes facettes de cette petite perle gratuite.

Splitgate est disponible sur PS4, PS5, consoles Xbox, PC et Linux.

Un texte de Antoine Clerc-Renaud de Jeux.ca