Knuckles annoncé pour le film Sonic 2

Sonic 2 voit son casting étoffé avec l’arrivée de Knuckles

Knuckles, le célèbre échidné rouge de la franchise du hérisson bleu officialise son arrivée dans le film Sonic 2 par le biais d’une image partagée sur Instagram. S’agit-il du compte d’Universal? Pas du tout! Celui d’Idris Elba qui dévoile par là même son rôle dans le film. Le talentueux acteur britannique qu’on a vu dans Thor, Luther, Pacific Rim et bien d’autres, prêtera donc sa voix au rival le plus célèbre de Sonic. Au début, il s’était allié avec Robotnik avant de se retourner contre lui et de se ranger du côté des héros.

Résumons un peu le casting connu de cette nouvelle franchise : Ben Schwartz dans le rôle de Sonic, James Marsden dans le rôle Tom, Jim Carrey en Robotnik, et maintenant Idris Elba dans le rôle de Knuckles. Mais on ne sait toujours pas qui jouera Miles “Tails” Prower mais ça ne saurait tarder.

Si vous n’avez pas encore vu le premier, il s’agit d’une très bonne surprise et de l’une des meilleures adaptations d’un jeu vidéo en film. La technologie paraissant au point désormais pour recréer les acrobaties et autres sensations de vitesse. Tout le film se déroule dans notre monde mais un événement au début et à la fin du film ouvre des portails vers d’autres univers dont un où l’on reconnait le monde de Sonic en particulier le premier niveau du jeu sur Genesis, Green Hill Zone. D’après le synopsis sur IMDB, Sonic devrait toujours se dérouler dans notre monde où Robotnik fait son retour avec son nouvel associé, Knuckles. Les deux recherches une émeraude aux pouvoirs particuliers. Prévu pour 2022, Sonic 2 devrait encore nous surprendre, du moins, on l’espère.

Un texte de Antoine Clerc-Renaud de Jeux.ca