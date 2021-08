Raccoon Logic ouvre ses portes à Montréal

Raccoon Logic sort de terre

Ce n’est pas souvent que ça arrive mais Raccoon Logic n’est pas un nouveau studio de développement de jeu vidéo à proprement parler. Il s’agit ni plus ni moins que Typhoon Studios qui renait de ses cendres après le malheureux rachat par Google. Co-fondé entre autres par des vétérans de l’industrie comme Alex Hutchinson (M. « les streamers devraient nous payer pour l’utilisation de notre contenu ») ou encore Reid Schneider et Yannick Simard, Raccoon Logic va continuer là où Typhoon s’est arrêté. En effet, la nouvelle entité a récupéré les droits de Journey to the Savage Planet. Il est d’ores et déjà prévu de produire un nouveau jeu de type action aventure.

« Nous sommes ravis de revenir dans la sphère indie pour faire des jeux auxquels nous croyons vraiment et en étant incroyablement bien entouré » dit Alex Hutchinson, le directeur créatif du nouveau studio. « L’investissement de Tencent nous donne un bon élan dans le sens où nous pouvons travailler fort de notre côté avant de solliciter des éditeurs. Nous adorons les jeux systémiques, avec un sens de l’humour et un grand cœur, mais aussi les jeux qui ont de la saveur et provoquent des réactions chez les joueurs. Nous allons continuer de pousser ces idées et nous aurons bientôt quelque chose à dévoiler! »

Raccoon Logic a en effet également réussi à sécuriser du financement par… roulement de tambours… Tencent! Le géant chinois du jeu vidéo a encore une fois mis des billes chez un joueur québécois. Après l’arrivée de TiMi en juillet 2021, Tencent a donc une autre présence à Montréal. On sait qu’ils ne s’arrêteront pas là mais on ne sait pas encore s’ils rivaliseront avec NetEase. Cet autre titan de l’ancien empire du milieu a effectivement investi dans plusieurs studios occidentaux.

Un texte de Antoine Clerc-Renaud de Jeux.ca