Duel du Lac Saint-Louis à Dorval

Deux équipes peewee AAA du Lac Saint-Louis s’affrontaient à l’aréna de Dorval, samedi. Les Lions nord ont remporté une victoire de 3-2 au terme d’un match serré contre les Lions sud.

«Il manquait trois joueurs de chaque côté. On avait à composer avec un banc court. Les gars étaient fatigués, mais on a lancé beaucoup sur ce gardien de but. On a eu peut-être deux fois plus de lancers qu’eux. Éventuellement, à force de lancer, on a réussi à marquer un gros but», indique l’entraîneur-chef des Lions nord, Vincent Damphousse.

Le sud prend les devants tôt en première période lorsque Lukas Machan marque aidé d’Evan Elenakis et Moussa Seydi. Luca Aziz crée l’égalité à la dixième minute de jeu de la première période.

En deuxième période, Stefano Pietrantonio du nord profite d’une belle chance sur une descente à trois contre deux, mais ne peut marquer. Dans la cohue, Maxwell Richler est en mesure de donner les devants 2-1 à son équipe.

Troisième période

Luca Aziz marque son deuxième but du match en début de troisième période. Alors qu’une mêlée éclate devant le but adverse, Aziz, qui faisait dos au jeu, marque d’un tir des poignets en se retournant. Après moins de trois minutes d’écoulées au cadran, c’est l’égalité 2-2.

Les deux équipes jouent du hockey intense tout au long de la troisième période.

Posté devant le but adverse, Dylan Rozzi des Lions nord fait dévier un tir qui trompe la vigilance du gardien Nathan Dibula avec un peu plus de cinq minutes à faire au match. Ce sera le but qui fera la différence.

«Sur le dernier but, on s’est fait prendre sur un deux contre un. On a fait une erreur dans notre zone et c’est en raison d’une erreur qu’ils ont compté le troisième but. Mais ça a été un beau match. Les deux équipes sont bien équilibrées et ont bien travaillé», indique l’assistant-entraîneur des Lions sud, André Aziz.

Au terme des matches du week-end, les Lions sud totalisent 28 points et occupent le 22e rang du classement général. Avec seulement deux points de moins, les Lions nord sont au 23e rang.