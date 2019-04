Plus de pistes cyclables à Ahuntsic

Alors que s’achève la deuxième étape de la consultation publique sur le Plan local de déplacement un consensus semble se dégager concernant les pistes cyclables à implanter à Ahuntsic.

Lors de la deuxième rencontre citoyenne au sujet du Plan local de déplacement (PLD), tenue le 11 avril, au sous-sol de l’église Saint-Jude, l’aménagement de pistes cyclables, une sur la rue Sauriol, entre le boulevard Saint-Michel et la rue Meilleur et une autre sur la rue Prieur, entre les rues Berri et d’Iberville, ont suscité beaucoup d’intérêt.

Pour discuter de ce seul sujet, cinq tables de travail ont été réunies, soit la majorité de la soixantaine de participants à cette rencontre. L’idée largement explorée : créer des pistes bidirectionnelles sur ces deux artères.

Toutefois, ces aménagements nécessiteront la transformation de la circulation automobile en sens unique. Sur la rue Prieur, elle sera d’ouest en est entre Christophe-Colomb et Meilleur et d’est en ouest entre Christophe-Colomb et Saint-Michel.

Cette reconfiguration éliminera les places de stationnement sur un côté des deux rues.

«De plus, le maintien de la piste cyclable, durant l’année entière, a été préconisé», indique-t-on à l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville.

Les participants ont abordé également la sécurité des déplacements entre la maison et l’école notamment par l’amélioration des parcours à pied et à vélo ainsi que la possibilité d’interdire le stationnement des véhicules devant les établissements scolaires et les façons d’éviter la présence des engins de déneigement aux moments des entrées et des sorties des élèves.

C’est la première fois que l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville se lance dans des consultations d’une telle ampleur. Les élus espèrent adopter leur plan complet à l’automne 2019.

Les citoyens avaient déjà eu l’occasion de s’exprimer sur les enjeux du déplacement à Ahuntsic-Cartierville les 24 octobre et premier novembre 2018 lors de deux journées portes ouvertes.

Lors de cette première étape, tous les aspects avaient été couverts, que ce soient les déplacements en automobile, en transport en commun ou bien à vélo ou à pied.