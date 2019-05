Encore des travaux sur Laurentien-Lachapelle cet été

La deuxième phase du projet de réaménagement du secteur Laurentien-Lachapelle aura lieu cet été. Outre les perturbations du trafic induites par l’important chantier, la fin de cette phase marquera l’implantation définitive de la nouvelle configuration de la circulation sur la rue Lachapelle et le boulevard Laurentien et les artères adjacentes.

Il n’y a pas encore de date officielle de début des travaux, mais les citoyens seront invités à une soirée d’information au début de juin pour leur présenter le calendrier complet du chantier.

Cet été, l’égout sur le boulevard Laurentien sera reconstruit entre les rues Émile-Nelligan et de Louisbourg. Une conduite d’eau secondaire sera installée dans la rue Lachapelle.

Des travaux de voirie, d’éclairage et de feux de circulation seront menés sur le boulevard Laurentien ainsi que les rues Lachapelle et de Salaberry.

La ville a entrepris en 2017 d’importants travaux de réfection des égouts et aqueducs ainsi que des aménagements paysagers pour près de 50 M$ sur le boulevard Laurentien et la rue Lachapelle sur un peu plus de 1,5 km. Dans la même lancée, la Ville veut transformer ces routes en boulevard urbain plus favorables aux piétons.

La phase de travaux de cet été permettra d’implanter de manière permanente les voies à sens unique. Cette nouvelle configuration de la circulation réduira la largeur de la chaussée. Des trottoirs plus larges seront construits, avec la plantation de dizaines d’arbres en bordure de part et d’autre de ces rues. Des travaux seront réalisés également pour l’enfouissement des lignes de distribution d’Hydro Québec électriques et des câbles de téléphone.

À la fin des travaux, le boulevard Laurentien deviendra officiellement à sens unique en direction sud et la rue Lachapelle en direction nord. Une piste cyclable sera aménagée entre les rues de Louisbourg et Keller ainsi que des voies réservées pour les autobus. Le boulevard urbain deviendra aussi une entrée emblématique à Montréal par le pont Lachapelle. Une œuvre de design urbain sera installée pour marquer l’endroit.

La première phase des travaux avait suscité de nombreuses inquiétudes chez les commerçants des environs. L’un deux, Robin Girard qui possédait le nettoyeur Bel Tone avait mis la clé sous la porte durant l’été 2017 non sans tirer la sonnette d’alarme.