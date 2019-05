L’innovation récompensée

Deux tandems d’élèves de secondaire 3 de l’Ouest-de-l’Île ont été récompensés pour leur participation à la finale québécoise de la Super Expo-sciences Hydro-Québec, qui se tenait récemment à Longueuil.

Pasha Jones et Adrianna Vutrano de l’école secondaire Macdonald, à Sainte-Anne-de-Bellevue ont obtenu un laissez-passer pour l’Expo sciences pancanadienne qui se tiendra du 11 au 18 mai, au Nouveau-Brunswick grâce à leur projet Portable house.

«Notre maison est faite en matériaux abordables. La maison est petite et peut être transportée comme un sac à dos. Lorsqu’elle est montée, elle a un volume de près d’un demi-mètre cube. Elle peut protéger quiconque de la pluie, la neige, le vent et le froid. On utilise une couverture thermique pour la chauffer», indiquent-elles.

Play safe cone

De leur côté, Coby Burah et Axel Conrad du West Island college, à Dollard-des-Ormeaux, ont remporté le prix de la Fondation canadienne de l’Institut des ingénieurs électriciens et électroniciens – Shoaib A. Khan pour leur projet Play safe cone dans la catégorie ingénierie, informatique et robotique.

«On voulait aider les enfants à jouer dehors en toute sécurité, sans supervision parentale. On a utilisé un cône , car c’est un objet de taille idéale et facilement transportable. Notre objet a plusieurs lumières DEL volumineuses pouvant changer de couleur et de luminosité. Notre cône inclut également une caméra qui peut être contrôlée et surveillée à distance», soulignent-ils.`

Les deux lauréats se sont partagé une bourse de 750 $. La Super Expo-sciences Hydro-Québec s’est déroulée du 11 au 14 avril.