Expansion à la Boulangerie Lanthier

Grâce à une contribution financière de 2 M$ d’Ottawa, la Boulangerie Lanthier, une entreprise de Baie-D’Urfé s’attend à voir sa productivité et son chiffre d’affaires doubler. L’investissement permettra à la firme d’agrandir et de rénover son usine de l’avenue Lee, en plus de moderniser sa ligne de production numérique.

Quelque 86 emplois seront par ailleurs créés sur une période de deux ans. Près d’une cinquantaine de ces nouveaux postes ont déjà été comblés. L’usine de l’avenue Lee comptait auparavant une soixantaine d’employés.

L’influx d’argent rendra également possible l’acquisition d’équipements à la fine pointe de la technologie, notamment des systèmes d’emballage et de conditionnement, un îlot de démoulage, une trancheuse, des malaxeurs, des systèmes automatiques de mélange, un four et des tours de refroidissement.

L’investissement annoncé le 24 avril se fera sous la forme d’une contribution remboursable de Développement économique Canada dans le cadre d’un programme destiné aux régions du Québec.

Fondée à Alexandria, dans l’est de l’Ontario en 1932, la Boulangerie Lanthier a ouvert en 1985 une deuxième usine à Baie-D’Urfé, où elle fabrique du pain à partir de recettes traditionnelles. On y produit notamment le pain de marque Betty.

En 2016, en collaboration avec son principal actionnaire, l’entreprise française La Fournée dorée, la Boulangerie Lanthier a développé une nouvelle gamme de pains briochés, un produit de niche. Elle vise maintenant à se spécialiser dans ce créneau dont la demande est en croissance.