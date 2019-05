Un nombre record de candidatures

Le concours Accolades de la chambre de commerce de l’Ouest-de-l’Île de Montréal (CCOIM) connait une année record. Pas moins de 138 candidatures ont été reçues pour le concours qui récompense les entreprises méritantes dans différents aspects du monde des affaires dans la région.

«Il y a beaucoup de nouvelles entreprises, ce qui est plaisant. Ça amène une nouvelle énergie de ne pas avoir toujours les mêmes entreprises qui reviennent chaque année», souligne le président de la CCOIM, Joseph Huza.

Près de 200 membres de la communauté d’affaires se sont rassemblés le 25 avril pour le dévoilement des finalistes du concours, au Courtyard Marriott West Island Baie-D’Urfé.

Un grand jury composé de quatre professionnels partenaires de la CCOIM avait pour tâche de sélectionner les finalistes dans 11 catégories.

«Il est très difficile de choisir un nombre aussi restreint de finalistes, mais le tout se fait dans la plus grande objectivité et nous sommes heureux de voir que le concours Accolades est important au cœur des candidats», indique le président du jury, Éric Léouzon.

Déterminer les gagnants

Au cours de la prochaine étape du concours, les entreprises finalistes seront visitées par les membres du jury indépendant, qui détermineront ensuite les différents récipiendaires.

L’entreprise MultiRecycle a été nommée pour la première fois pour un prix Accolades cette année. La firme basée à Lachine fait partie d’un groupe de quatre entreprises choisies dans la catégorie «services aux entreprises».

MultiRecycle récupère des produits qui ne sont traditionnellement pas pris en charge par des firmes de recyclage, notamment des matières dangereuses, des meubles ou des appareils électroniques. Les produits sont ensuite recyclés, revendus ou réutilisés.

«Notre entreprise grandit et on s’en va à une autre étape. On travaille très fort et on est dans une période de croissance. On veut s’améliorer et offrir davantage nos services sur le marché», souligne le directeur du développement des affaires et gestionnaire de projets, David Peace.

Dans la même catégorie, on retrouve aussi en nomination Sobezone, une entreprise de Pointe-Claire. La firme, qui crée et fabrique des objets promotionnels personnalisés pour moyennes et grandes entreprises, a également été nommée dans la catégorie «petite entreprise».

«C’est très flatteur. C’est plaisant pour l’équipe de voir que l’entreprise récolte une belle visibilité et crédibilité dans le marché», explique la présidente, Geneviève Ethier.

Les gagnants du concours Accolades seront dévoilés le 30 mai lors d’un gala à l’Hôtel Marriott In-Terminal Aéroport de Montréal.