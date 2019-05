Retour du Festival de blues de l’Ouest-de-l’Île

Le Festival de blues de l’Ouest-de-l’Île, qui sert chaque année de campagne de financement pour des organismes communautaires de la région, lancera ses activités avec la traditionnelle soirée VIP au centre culturel de Pierrefonds. Brian Greenway’s Blues Band sera la tête affiche alors que Deacon George assurera leur première partie.

L’événement aura lieu ce jeudi. Le festival extérieur se tiendra quant à lui le 15 juin au parc Dollard-des-Ormeaux, tout près du centre civique municipal.

Les spectateurs pourront à cette occasion voir se produire en spectacle Deacon George, The Third Stone, Big J and the All Starz, Sylvie Desgroseillers, et finalement Freddie James Project.

Alzheimer Groupe, West Island Black Community Association (WIBCA), Alphabétisation sans limites, Action jeunesse de l’Ouest-de-l’Île (AJOI) et le Refuge pour les femmes de l’Ouest-de-l’Île bénéficieront des profits du festival.

L’an dernier, une somme de 21 500 $ avait été récoltée. Les organisateurs espèrent pouvoir dépasser ce montant cette année.

Une différence

«Depuis le début, le but de l’évènement n’est pas juste d’avoir de la musique dans un parc gratuitement. Pour plusieurs organismes, le montant donné chaque année fait une différence», indique le maire d’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro et membre du comité organisateur, Dimitrios (Jim) Beis.

Le Refuge pour les femmes de l’Ouest-de-l’Île, qui vient en aide aux femmes et aux enfants victimes de violence conjugale, travaille présentement sur la création d’un programme visant à assurer une présence dans les écoles secondaires pour faire de la prévention.

«Dans le passé, on a été capable d’ouvrir un service de conseillers pour les jeunes notamment grâce aux fonds qui nous ont été donnés par le festival», souligne la vice-présidente de l’organisme, Jacqueline McGowan.

Les billets pour la soirée VIP du 23 mai sont en vente via le site web du festival ou via sa page Facebook au coût de 100$. La deuxième partie de l’évènement est gratuite.