Concert philanthropique

Pour une deuxième année consécutive, l’évènement Strangers in the Night se déroulera à Pierrefonds-Roxboro, en août. En plus de pouvoir profiter d’un gala gastronomique offert par 85 restaurateurs de la région métropolitaine, les participants auront droit à des performances musicales de Simple Plan, Sheila E. et Kiefer Sutherland.

La scène, les kiosques des restaurateurs et les tables seront montés sur le terrain vague adjacent à la mairie d’arrondissement, sur le boulevard de Pierrefonds.

Le gala, qui en est à sa 15e édition, aura lieu le 24 août. Depuis 2004, cette soirée a permis d’amasser plus de 6 M$. Cette année, les profits seront remis à La Fondation Simple Plan, Lymphome Canada et à Les Amis de la santé mentale.

Au cours des dernières années, de grosses pointures du monde musical se sont données en spectacle lors du gala Strangers in the night, notamment Styx, Kool and the Gang, The Pointer Sisters, KC and the Sunshine Band ainsi que Randy Bachman.